İBB'ye yeni operasyon: 47 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan 47’si gözaltına alındı.

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İBB’ye 19 Mart’ta ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla operasyon düzenlenmiş, 23 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu çok sayıda İBB yöneticisi tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı aynı soruşturma kapsamında 53 gözaltı kararı daha çıkardı.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyon düzenledi. Operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların adreslerinde aramalar yapılırken, altı kişi aranıyor.

Murat Ongun’un eşi de gözaltında

ANKA‘nın haberine göre gözaltına alınanlar arasında şu isimler de var:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen

Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı

İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner

Eski mezarlık işleri dairesi başkanı Ayhan Koç

İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun’un (İBB soruşturmasında tutuklu) eşi Gözdem Ongun



