Özel: Somut delile ulaşamayınca etkin pişmanlığa giriştiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki etkin pişmanlık ifadelerinin ‘usülsüz’ alındığını söyledi ve ekledi: “Bu şartlar altında ortaya çıkan etkin pişmanlıkla adalet sağlanır mı?”

Özgür Özel. Fotoğraf: AA

İBB soruşturmalarında ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklu bulunan İBB’ye bağlı Kültür A.Ş.’nin genel müdürü Murat Abbas, 18 Nisan’da adli kontrolle tahliye edilmiş, daha sonra ‘etkin pişmanlık’tan yararlandığı yazılmıştı. Abbas’ın tahliyesiyle sonuçlanan ifadesi de iktidara yakın bazı televizyon ve gazetelerde yayınlanmıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, konuya dair şunları söyledi:

‘Somut delile ulaşamayınca etkin pişmanlığa giriştiler’

* “Yalancı tanıklar ileride hesap verecekler. Yalancı tanıklarla somut delile ulaşamayınca şimdi etkin pişmanlığa sarılmak üzere bir işe giriştiler. Etkin pişmanlıktan yararlanan kimseye bir şey demem, kanunda olan haktır. Zaten baktığınızda ifade ne Ekrem başkanı suçluyor, ne başka bir şey.

‘Onlarca arkadaşımız şunu anlatıyor…’

* Onlarca arkadaşımız şunu anlatıyor; “Hastaneye gideceksin” diye aldılar, gittiğim yerin hastane olmadığını gördüm. Bir odaya girdim ne sedye, ne doktor, ne hemşire, içeriye savcı bey girdi, avukatım da yoktu. Dedi ki “Orada doğru yapmadın. Verdiğin ifade memnun etmedi. Ben buradan çıkarım, 10 yıl evladının yüzünü göremezsin. Bence daha doğru ifade vermelisin.”

* Bir diğeri diyor ki; beni aldılar, cezaevinde altı kapıdan geçirdiler, nazikçe davranıp bir koltuğa oturttular. Bir ekran açtılar, baktım savcı bey karşımda; “Beni görüyorsun beş dakika daha buradayım. Beş dakika içinde karar ver”… “Avukatımın olması gerekmiyor mu” diye soruyor. “Hayır, bu avukatlı bir görüşme değil. Sana hayatının fırsatını sunacağım. Bu ekrandan kapanmandan fikrini değiştir. ‘Bu ihaleleri kimin alacağını Ekrem bey biliyordu, bizi de onlar zorladı’ de… Buradan ekran kapanmadan çıkar, evladına sarılırsın. Yoksa 10-12 sene onun yüzünü göremezsin” diyor.

‘Haftalardır buna basıyorlar, bu şartlar altındaki etkin pişmanlıkla adalet sağlanır mı?’

* Gizli tanık, sonra yalancı tanık, şimdi peşinde oldukları haftalardır buna basıyorlar, şimdi çıksa 15 itirafçı… Gazeteciye yazdım “Ben itirafçıların tek tek isimlerini verebilirim, Silivri’de ziyaret edebilirsin.” Bu şartlar altında ortaya çıkan etkin pişmanlıkla adalet sağlanır mı?

* Tüm kamuoyu bu perspektiften elini vicdanını koyarak bir kez daha bakmalı. Bu davanın savcılarının çaresizliğini üstteki başsavcıdan, o başsavcının çaresizliğini Ankara’da “Akın (İstanbul başsavcısı) bana İstanbul’da lazımsın” diyenden (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bahsediyor)… Bu işin sorumlusunun başkası olmadığını milletimizin gözünün içine baka baka ilan ediyorum.”

Ne olmuştu?

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas İBB odaklı soruşturmalarda ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 19 Mar’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı.

Abbas, 18 Nisan’da adli kontrolle tahliye edildi. Aynı gün Abbas’ın ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı, ‘itirafçı’ olduğu öne sürüldü.

İktidara yakın medya bugün hem tahliye sürecinin hem de ‘Abbas’ın ifadesi’nin ayrıntılarını aktardı.

Star, Yeni Şafak ve Habertürk’te yer alan haberlere göre Abbas’ın tahliyesiyle sonuçlanan süreç şöyle gelişti:

“Abbas tutuklanınca avukatı aracılığıyla savcılığa itirafçı olmak istediğini iletti. Bu kapsamda İstanbul başsavcılığına getirilerek dört sayfa ifade verdi. Ancak savcı ifadeleri tahliye gerektirir yeterlilikte bulmadı ve tutukluluğunun devamını istedi.

Abbas 17 Nisan’da yeniden ifade verdi. Bu kez yanında İBB’nin atadığı değil, baronun gönderdiği avukat vardı.

İfadenin ardından savcılık yine tutukluluğun devamını istedi ancak mahkeme 18 Nisan’da bu kez ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyeye hükmetti.

Aynı haberlere göre Abbas ifadesinde şunları söyledi:

“14 Aralık 2020’de Kültür A.Ş.’ye genel müdür olarak atandım. Üç ay sonra istifa ettim. İkna yoluyla bu kararımdan vazgeçerek çalışmaya devam ettim.

“2023’te başlatılan Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun var (Diken’in notu: Murat Ongun 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 24 Mart’ta tutuklanmıştı). Londra’da yaptığım bir görüşmede kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendim. Projeye 43 milyon liralık harcama yapıldığına dair kayıtlar gerçeği yansıtmıyor. 22 milyon lira işçiliğe, 8 milyon lira cam değişimine ödendi. 6 ila 7 milyon liralık kayıtsız ödeme yapıldı.

Murat Ongun ve (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı) Ertan Yıldız söz konusu projenin firmasından, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon lira ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin lira olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istedi. Bu rakam bana net şekilde iletildi ancak paranın kimlere gittiğini bilmiyorum. Bu paraları (İBB Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü) Barış Kılıç transfer etti (Diken’in notu Ertan Yıldız ve Barış Kılıç 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 24 Mart’ta tutuklanmıştı).

2024 seçimi öncesi Ertan Yıldız’dan bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması yönünde talimat geldi. Bu talimat bir toplantıda verildi.

Bir medya fonu oluşturuldu ve Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon lira gönderdi.

Sayıştay raporu hazırlanmadan önce 38 milyon liralık açık olduğu tespit edilince Murat Ongun, bu açığı alt yüklenicilere kapattırılacağını söyledi. Bu süreçte İBB Teftiş Kurulu’na resmi dilekçe vererek dijital müzenin denetlenmesini talep ettim.

Barış Kılıç, Hollanda’da tekne aldı. Benim yardımcım Doğan Hamit Doğruer de Moda’daki kiralık evini satın aldı (Diken’in notu: Doğan Hamit Doğruer 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 24 Mart’ta adli kontrol şartıyla salıverilmişti).

İBB operasyonundan yaklaşık 15 gün önce iki kez İBB yetkilileri avukatlarıyla birlikte toplantı yaptı. 9 Mart 2025’te Kültür A.Ş.’deki hazırlık toplantısını bir avukat yönetti. Bu toplantıda operasyon yapıldığında nasıl bir ifade verileceği bize anlatıldı. Murat Ongun, (İBB Spor Kulübü Başkanı) Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı (Diken’in notu: Fatih Keleş 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 24 Mart’ta tutuklanmıştı).

Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi. Toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer’den işleyişe dair detayları öğrendim. Ongun’un talimatıyla ihalelerin nasıl şekillendiğini, kimin kazanacağının önceden belirlendiğini ve paraların nasıl aktarıldığını bizzat yardımcım bana söyledi. Toplantıda İBB’nin belirlediği avukata vekalet verdim.”