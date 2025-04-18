Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş.’nin genel müdürü Murat Abbas hakkında adli kontrolle tahliye kararı verildi. Abbas, 23 Mart’ta İBB odaklı soruşturmalarda ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Abbas adli kontrol kapsamında ev hapsinde tutulacak. Ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak.
Tahliye kararı İBB odaklı soruşturmalarda aylık tutukluluk incelemesi kapsamında alındı.
Kararda Abbas’ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.
AA’nın aktardığına göre Abbas savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da 9 Nisan’da sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.