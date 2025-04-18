Özel: Diploma kararını tebliğ edemiyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle ilgili “Yaptıkları iş o kadar özürlü ve sorunlu ki tebliğ edemiyorlar” dedi.

Fotoğraf: CHP

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaret etti.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, ziyarete ilişkin “Yargı güvenliği ve hukuki güvenliğine duyulan yüksek ihtiyaç duygusuyla yapılan ziyarettir. Bu görüşme yargıdaki sıcak tartışılmaların görüşüldüğü bir tartışma değildi. Bu doğru da olmaz” dedi.

‘O kadar sorunlu ki tebliğ edemiyorlar‘

Özel, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin soru üzerineyse kararın henüz tebliğ edilmediğini söyledi:

“Kararın birinci ayı doldu. Şu anda diploma iptal edilmedi, iptal ettiklerini söylediler ancak bunu tebliğ ettiler. Tebliğ ettiklerinde saatler, günler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için bu hukuksuz işlemin iptali için idari yargı mercilerine başvuracağız.

Bu diploma verilen kurum tarafından iptal edilebilecekken, salı akşamı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun yaptığı bir iptal. Yaptıkları iş o kadar özürlü ve sorunlu ki, bunu yazıp da tebliğ edemiyorlar. Tebliğ edeceksin ki ben hakkımı arayayım.”

‘Herkes aklını başına alsın’

Özel ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u eleştirdi.

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca 15 Nisan’da Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini ‘yok hükmünde’ sayan AYM kararını genel kurulda okutmuş, Kurtulmuş, Karaca’ya karşı yetkilerini kullanacağını söylemişti.

Özel şunları söyledi:

“Bu yaptırıma kim karar veriyor. İlkokul öğretmeni misin sen? Burası ilkokul değil. Öyle tek başına kimse kimseye yaptırım uygulayamaz. Numan beye ‘Tarafsız yönetin, karşınıza aday çıkarmayacağım’ demiştim, yaptıkları ortada.

Bir şekilde çözülmüş mesele. Buna karşı pozisyon alırsa ben de ona karşı pozisyon alırım. Diyaloga açık, bambaşka bir kültürden, HAS Parti kodların gelen birisi… Ben AK Parti’yi vicdana, akla, namusa davet eder diye bekliyordum. AK Parti onu akılsızlığa ve vicdansızlığa çekiyor.

(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan savaş ilan etti, mücadele sürüyor. Yürütmenin restini görmüşüm de yasamanın başındaki Kurtulmuş’u mu görmeyeceğim? Herkes aklını başına alsın.“

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile görüşmemizin ardından açıklama yapıyorum https://t.co/Ry8LJt675t — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 18, 2025



