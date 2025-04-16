Kurtulmuş, Can Atalay kararının okunmasını kınadı: Yetkilerimi kullanacağım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının genel kurulda okutulmasını kınadı, anayasa ve içtüzükten kaynaklanan yetkilerini kullanacağını söyledi.

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TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, bugün Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini ‘yok hükmünde’ sayan AYM kararını genel kurulda okutup Meclis’i kapatmıştı.

Ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, “Şu haliyle Meclis’in gündeminde AYM kararında ifade edildiği gibi Can Atalay’ın tahliye edilmesi, hakkındaki yargılamanın durması ve gelip görevini yapması vardır. Bu görev sayın Meclis başkanındadır” demişti.

AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta’ysa kararın okunmasını ‘hukuki hiçbir sonuç doğurmayan korsan eylem’ diye nitelemişti.

‘Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuya dair X hesabından açıklaması şöyle:

* Genel Kurul’da söz alan siyasi partilerin temsilcileri TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini sunmuştur. Danışma Kurulu’nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak, Kâtip Üye Sibel Suiçmez’e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur.

* TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca’nın Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir.

* Genel kurulda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır. Ayrıca İçtüzük’ün 15’inci maddesine göre TBMM başkan vekilleri, genel kurul birleşimlerini TBMM başkanı adına yönetir. Başkan vekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin ‘Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları’ kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler.

* Hiçbir TBMM başkan vekili, TBMM başkanı’nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel kurul gündemine getirilemez. TBMM başkanı olarak Yüce Meclis’in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM başkan vekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez’i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum.

Ne olmuştu?

Atalay, 25 Nisan 2022’de Gezi davasında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AYM, genel seçimlerde TİP’ten milletvekili seçilen Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem Yargıtay kararları tanımamıştı.

Meclis de 30 Ocak 2024’te Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararını esas alarak Atalay’ın vekilliğini düşürmüştü. AYM, Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini ‘yok hükmünde’ saymıştı.

Bunun üzerine Meclis, 16 Ağustos 2024’te Atalay için olağanüstü toplanmıştı. Görüşmeler sırasında Alpay Özalan ve AKP’liler, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık’a saldırmıştı. Saldırıya müdahaleye etmeye çalışan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’inse kaşı açılmıştı.

Şık ve Özalan’a kınama cezası verilmiş, Atalay’la ilgili AYM kararı okunmadan Meclis tatil edilmişti.

Bunun üzerine CHP, meclisi 10 Eylül’de ikinci kez olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

Can Atalay da “Anayasa Mahkemesi kararı apaçık ortadayken, başka hiçbir kurumun kararını, işlemini beklemek, önermek veya arkasına sığınmak mümkün değildir. Bu tutum TBMM’deki sayısal çoğunluğa dayanarak Anayasa’nın ve yasaların çiğnenmesi, askıya alınmasıdır. Görev, sorumluluk TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un omuzlarındadır ve giderek ağır bir vebale dönüşmektedir” demişti.

Kurtulmuş ikinci kez olağanüstü toplantı çağrısını reddetmişti.