Meclis'te AYM'nin Can Atalay kararı okundu

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini ‘yok hükmünde’ sayan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını genel kurulda okutup Meclis’i kapattı.

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CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Meclis’teki basın toplantısında kararın genel kurulda okunmasına ilişkin şunu söyledi: “Can Atalay vekildir, seçilmiştir. Şu an AYM kararındaki tanımla söylüyorum, fiilen cezaevinde tutulmaktadır, hukuken değil. TBMM başkanından (Numan Kurtulmuş) demokrasiden yana tutum almasını beklerdik. Meclis başkanının, Can Atalay’ın görevinin yapması için gereğini yapması gerekir. Bugünkü işlem Meclis usülüne uygundur.

Meclis başkan vekili gündeme hakimdir ve milli iradesinin hiçe sayılışını ve anayasaya aykırılığı gidermek üzere AYM kararını okutmuştur. Can Atalay şu an gelip görev yapmasını gerekir. AYM, Yargıtay’a yazıyor, Yargıtay, Meclis’e göndermiyor diye bir vekil iki yıl içeride tutulamaz. Meclis başkan vekilinin tutumu anayasaya uygundur.

‘Tahliye edilip görevini yapmalı’

Şu haliyle Meclis’in gündeminde AYM kararında ifade edildiği gibi Can Atalay’ın tahliye edilmesi, hakkındaki yargılamanın durması ve gelip görevini yapması vardır. Bu görev sayın Meclis başkanındadır. Bizi fırsatçılıkla suçlamak insafsızca. Kararın dün okutulması düşünülmüştü… Sırrı Süreyya Önder’in iyileşip geldiğinde ilk tebrik edecek kişi olduğuna eminiz.”

Ne olmuştu?

Atalay, 25 Nisan 2022’de Gezi davasında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AYM, genel seçimlerde TİP’ten milletvekili seçilen Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem Yargıtay kararları tanımamıştı.

Meclis de 30 Ocak 2024’te Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararını esas alarak Atalay’ın vekilliğini düşürmüştü. AYM, Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini ‘yok hükmünde’ saymıştı.

Bunun üzerine Meclis, 16 Ağustos 2024’te Atalay için olağanüstü toplanmıştı. Görüşmeler sırasında Alpay Özalan ve AKP’liler, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık’a saldırmıştı. Saldırıya müdahaleye etmeye çalışan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’inse kaşı açılmıştı.

Şık ve Özalan’a kınama cezası verilmiş, Atalay’la ilgili AYM kararı okunmadan Meclis tatil edilmişti.

Bunun üzerine CHP, meclisi 10 Eylül’de ikinci kez olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

Can Atalay da “Anayasa Mahkemesi kararı apaçık ortadayken, başka hiçbir kurumun kararını, işlemini beklemek, önermek veya arkasına sığınmak mümkün değildir. Bu tutum TBMM’deki sayısal çoğunluğa dayanarak Anayasa’nın ve yasaların çiğnenmesi, askıya alınmasıdır. Görev, sorumluluk TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un omuzlarındadır ve giderek ağır bir vebale dönüşmektedir” demişti.

Kurtulmuş ikinci kez olağanüstü toplantı çağrısını reddetmişti.