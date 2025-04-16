AKP'den Can Atalay kararının okunmasına tepki: Korsan eylem

AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının genel kurulda okutulmasını ‘korsan eylem’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Meclis

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca bugün Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini ‘yok hükmünde’ sayan AYM kararını genel kurulda okutup Meclis’i kapatmıştı.

Ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, şöyle demişti: “Meclis başkan vekili gündeme hakimdir ve milli iradenin hiçe sayılışını ve anayasaya aykırılığı gidermek üzere AYM kararını okutmuştur. Şu haliyle Meclis’in gündeminde AYM kararında ifade edildiği gibi Can Atalay’ın tahliye edilmesi, hakkındaki yargılamanın durması ve gelip görevini yapması vardır. Bu görev sayın Meclis başkanındadır.”

Biçer’i ‘görevini kötüye kullanmak’la suçlayan AKP’li Usta durumuysa ‘hukuki hiçbir sonuç doğurmayan korsan eylem’ olarak niteledi.

Kararın okunmasının hastanede tedavi gören bir başka meclis başkan vekili Sırrı Süreyya Önder’e ‘saygısızlık’ olduğunu öne süren Usta, şunları söyledi:

* Başkanlığın genel kurula sunuşları kısmında yer alacak gündemi dair içerikler yine Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı tarafından belirlenir, karar verilir. Meclis başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus genel kurula sunulamaz. Bu konuda Meclis başkan vekillerinin hiçbir takdir yetkisi de bulunmaz.

* Sayın Gülizar Biçer Karaca, meclis başkanı adına ve onun verdiği yetkiyle görev yaptığını çok iyi bilmektedir. meclis başkanının onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını çok iyi bilmektedir. Buna rağmen çok açıkça bir şekilde iç tüzüğü yine ihlal etmiştir.

‘Karaca’nın meclis başkan vekilliği sonlandırılsın’

* Sayın Gülizar Biçer açıkça meclis başkan vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır. Bilerek ve kasten iç tüzük ihlalidir. Hiçbir oturumda görev almaması, meclis başkan vekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Ne olmuştu?

Atalay, 25 Nisan 2022’de Gezi davasında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AYM, genel seçimlerde TİP’ten milletvekili seçilen Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem Yargıtay kararları tanımamıştı.

Meclis de 30 Ocak 2024’te Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararını esas alarak Atalay’ın vekilliğini düşürmüştü. AYM, Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini ‘yok hükmünde’ saymıştı.

Bunun üzerine Meclis, 16 Ağustos 2024’te Atalay için olağanüstü toplanmıştı. Görüşmeler sırasında Alpay Özalan ve AKP’liler, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık’a saldırmıştı. Saldırıya müdahaleye etmeye çalışan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’inse kaşı açılmıştı.

Şık ve Özalan’a kınama cezası verilmiş, Atalay’la ilgili AYM kararı okunmadan Meclis tatil edilmişti.

Bunun üzerine CHP, meclisi 10 Eylül’de ikinci kez olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

Can Atalay da “Anayasa Mahkemesi kararı apaçık ortadayken, başka hiçbir kurumun kararını, işlemini beklemek, önermek veya arkasına sığınmak mümkün değildir. Bu tutum TBMM’deki sayısal çoğunluğa dayanarak Anayasa’nın ve yasaların çiğnenmesi, askıya alınmasıdır. Görev, sorumluluk TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un omuzlarındadır ve giderek ağır bir vebale dönüşmektedir” demişti.

Kurtulmuş ikinci kez olağanüstü toplantı çağrısını reddetmişti.