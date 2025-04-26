İBB'ye yeni operasyon: 48 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 48’i gözaltına alındı.
İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
İstanbul başsavcılığı aynı soruşturma kapsamında 53 gözaltı kararı daha çıkardı.
Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyon düzenledi. 48 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların adreslerinde aramalar yapılırken beş kişi aranıyor.