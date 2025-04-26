Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB'ye yeni operasyon: 48 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 48’i gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.


İstanbul başsavcılığı aynı soruşturma kapsamında 53 gözaltı kararı daha çıkardı.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyon düzenledi. 48 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların adreslerinde aramalar yapılırken beş kişi aranıyor.

İBB’nin avukatlarına yurt dışı çıkış yasağı: Murat Abbas’ın ifadeleri soruldu

Özel: Somut delile ulaşamayınca etkin pişmanlığa giriştiler


SON HABERLER

İBB'ye yeni operasyon: Gözaltına alınanların tam listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyon hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 47’si gözaltına alındı, altısıysa aranıyor.

Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Baş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.