İBB'ye yeni operasyon: 48 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyon hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 47’si gözaltına alındı, altısıysa aranıyor.

Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Baş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.