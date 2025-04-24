İBB'nin avukatlarına yurt dışı çıkış yasağı: Murat Abbas'ın ifadeleri soruldu

FURKAN KARABAY

Aralarında Murat Ongun’un avukatının da bulunduğu avukatlara, ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamaları yöneltildi. Avukat Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın tutuklama istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Diken

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve Avukat Kazım Yiğit Akalın hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul başsavcılığının, ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamalarıyla başlattığı soruşturma kapsamında, Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, şafak operasyonuyla evlerinden gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu’nun, Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde KKTC’li sporcular ve tur rehberlerinin de aralarında olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasında olduğu öğrenildi. Gökçehan, davada ailelerin avukatlığını yapıyor.

Serkan Günel ve Yiğit Akalın, sabah saatlerinde Vatan Emniyet’e götürüldü. Günel ve Akalın, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi ardından Beşiktaş Belediyesi ve İBB Medya AŞ soruşturmalarında görev alan Savcı Aykut Çelik tarafından ifadeleri alındı.

Ev hapsiyle bırakılan Murat Abbas’ın ifadeleri soruldu

Diken’in savcılık ifadesine ulaştığı Serkan Günel, Murat Ongun’un 2021’den itibaren avukatı olduğunu söyledi. İBB’ye operasyonu önceden bilmediğini söyleyen Günel, “Müvekkilimin önceden gözaltına alınacağını bilmem ya da bu konuda bize haber verilmesi söz konusu değildir” dedi.

Günel ifadesinin devamında, Ongun hakkındaki açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılmış olabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Ev hapsiyle serbest bırakılan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadeleri sorulan Günel, “Bahsettiği toplantıda ben yoktum, içeriğini bilmiyorum ancak avukatın müvekkilleriyle dosya hakkında toplantı yapması kadar olağan bir durum yoktur. Bu tür eylemler avukatlık faaliyetleri kapsamındadır” diye konuştu.

Serkan Günel, İBB operasyonu sonrasında herhangi kimseye baskı veya zorlamada bulunmadığını söyledi.

İfadeleri alınan Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamalarıyla tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgusu yapılan Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın hakkında karar açıklandı. Günel ve Akalın yurt dışı çıkış yasaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

19 Mart’ta İmamoğlu ve 99 kişi, ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu’nun yanısıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil yedi kişi de ‘örgüte (PKK) yardım’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

23 Mart’ta İmamoğlu dahil 51 kişi, ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.

Aynı gün Polat, Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla tutuklandı. 28 Mart’ta da aynı suçlamayla Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklanmıştı.

Polat, 9 Nisan’da ev hapsiyle tahliye edildi. Bugün de ‘yolsuzluk’tan tutuklu Murat Abbas hakkında tahliye karar verilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.