Ongun ve Bağdatlı'nın avukatları gözaltına alındı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.

Fotoğraf: İBB

AA’nın aktardığına göre Akalın, İBB odaklı soruşturmalarda ‘firari’ durumdaki Emrah Bağdatlı’nın (reklamcı) avukatlığını yapıyor.

İki avukat, İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’le suçlanıyor.

Günel, X’ten şöyle yazdı:

“İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!”

İki avukatın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ongun, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmış, ardından mal varlığına el konmuştu.

İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum!

Savunma susturulamaz!

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar! — Serkan Günel (@serkangunel) April 24, 2025