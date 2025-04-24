İmamoğlu'nun avukatının avukatına gözaltı kararı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: İBB

Pehlivan haberi X’ten şöyle duyurdu:

“Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şu an kendisi Adıyaman’da.

6 Şubat depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek.

Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için adliyeye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak.”

Sabah tutuklu İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alınmıştı.

Pehlivan da 28 Mart gecesi ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, öğleden sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim.



Şuan kendisi Adıyaman’da.



6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor.



Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin… — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) April 24, 2025







