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Yaramazlara biraz batar!

Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.

Fotoğraf: İBB

Günel haberi X’ten şöyle duyurdu: “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!”


Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, avukat Kazım Yiğit Akalın’ın da gözaltına alındığını duyurdu.

Ongun, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmış, ardından mal varlığına el konmuştu.

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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı. Günel haberi X’ten şöyle duyurdu: “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, avukat Kazım Yiğit […]