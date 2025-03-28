İmamoğlu'nun avukatı adli kontrolle serbest

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınan avukatı Mehmet Pehlivan adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: İBB

Pehlivan gece ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’la suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Kararın İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olduğu belirtilmişti.

İBB başkanının avukatı, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne, ardından emniyete götürülmüştü. Sabahsa adliyeye sevk edilmişti.

Savcı, Pehlivan’ı ifadesinin ardından adli kontrolle mahkemeye sevk etti.

ANKA‘nın haberine göre mahkeme Pehlivan’ı yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı.

‘Raporu hazırlayanlara suç duyurusunda bulunacaktım’

Pehlivan savcılık ifadesiyse özetle şöyle:

* (‘Kent uzlaşısı’ soruşturmasında gözaltına alınan Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’a gönderdiği iddia edilen 1 milyon 500 bin lira) Söz konusu raporda para transferi olarak belirtilen tespitlerin tamamı yalandır.

* Gerçeği yansıtmayan raporlarla söz konusu soruşturmalarda tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Raporu gerçeğe aykırı ve manipülatif şekilde hazırlayan kişilerle alakalı gözaltında bulunmasaydım bugün suç duyurusunda bulunacaktım. Mehmet Ali Çalışkan’a doğrudan gönderdiğim bir para transferi yoktur.

‘2 milyon 400 lira bağış gönderdim’

* Ben Reform Vakfı’nın üyesi ve bağışçısıyım. Bahsetmiş olduğunuz 2 milyon 400 bin lira bağış olarak gönderdim.

‘Suçlamaları kabul etmiyorum’

* Gerçekleştirilen soruşturma önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmem sebebiyle açılmıştır. Bu dosyalardaki avukatlığım sadece teknik hukuk mücadelesi değil, bu hukuksuz yargı pratiğine karşı bir mücadeledir.

* Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da raporun düzenlendiği asıl soruşturma da hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.