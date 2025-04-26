İBB'ye yeni operasyon: Gözaltına alınanların tam listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 48’i gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.
İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
İstanbul başsavcılığı bu sabah aynı soruşturmada ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkardı.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi, İBB bürokratlarının olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Beş kişiyse aranıyor.
Gözaltına alınanların tamamı şöyle:
- Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye başkan yardımcısı ve İBB Meclis ütesi
- Turan Aydoğan – Eski CHP İstanbul milletvekili (2018–2023)
- Şafak Başa – İSKİ genel müdürü
- Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un eşi
- Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar müdürü
- Turgut Tuncay Önübilgin – Eski İBB genel sekreteri
- Murat Yazıcı – Eski İBB genel sekreteri
- Mehmet Çakılcıoğlu – Eski İBB genel sekreteri
- Arif Gürkan Alpay – İBB genel sekreter yardımcısı
- Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi başkan vekili
- Begüm Çelikdelen – İSKİ genel müdür yardımcısı
- Ramazan Gülten – İBB İmar Şube müdürü
- Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası zabıta müdürü
- Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası zabıta müdürü
- Onur Soytürk – Eski İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi genel müdürü
- Engin Ulusoy – Eski İBB Zabıta Daire başkanı
- Murat Sevil – Eski İBB Mali Hizmetler Daire başkanı
- Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire başkanı
- Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire başkanı
- İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire başkanı
- Ali Akyüce – Eski İBB Emlak Yönetimi Daire başkanı
- Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi başkanı
- Naim Erol Özgüner – Eski İBB bilgi işlem daire başkanı
- Kadriye Kasapoğlu – Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi
- Melih Geçek – Eski İSBAK yönetim kurulu üyesi
- Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı
- Onur Aldı – Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı
- Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. reklam müdür yardımcısı
- Yakup Üner – Danışman / İBB mühendisi
- Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. çalışanı
- Yeşim Özay – Kültür A.Ş. çalışanı
- Oya Özman – Kültür A.Ş. çalışanı
- Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. çalışanı
- Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. çalışanı
- Faik Özberk – Kültür A.Ş. çalışanı
- Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. reklam şefi
- Metin Bal – Kültür A.Ş. reklam şefi
- Songül Car – İSPER uzman
- Fikret Şimşek – İş insanı
- Yılmaz Şimşek – İş insanı
- Dursun Balcıoğlu – İş insanı
- Rasim Kaya – İş insanı
- Mete Mağden – İş insanı
- Meral Çakır – Mali Müşavir
- Cevat Kaya – Dilek İmamoğlu’nun abisi
- Mehmet Şahin – Emlak danışmanı
- Çağlar Türkmen – Ekrem İmamoğlu’nun koruması