İBB'ye yeni operasyon: Gözaltına alınanların tam listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 48’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.

Fotoğraf: AA

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı bu sabah aynı soruşturmada ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkardı.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi, İBB bürokratlarının olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Beş kişiyse aranıyor.

Gözaltına alınanların tamamı şöyle:

Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye başkan yardımcısı ve İBB Meclis ütesi

Turan Aydoğan – Eski CHP İstanbul milletvekili (2018–2023)

Şafak Başa – İSKİ genel müdürü

Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un eşi

Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar müdürü

Turgut Tuncay Önübilgin – Eski İBB genel sekreteri

Murat Yazıcı – Eski İBB genel sekreteri

Mehmet Çakılcıoğlu – Eski İBB genel sekreteri

Arif Gürkan Alpay – İBB genel sekreter yardımcısı

Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi başkan vekili

Begüm Çelikdelen – İSKİ genel müdür yardımcısı

Ramazan Gülten – İBB İmar Şube müdürü

Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası zabıta müdürü

Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası zabıta müdürü

Onur Soytürk – Eski İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi genel müdürü

Engin Ulusoy – Eski İBB Zabıta Daire başkanı

Murat Sevil – Eski İBB Mali Hizmetler Daire başkanı

Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire başkanı

Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire başkanı

İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire başkanı

Ali Akyüce – Eski İBB Emlak Yönetimi Daire başkanı

Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi başkanı

Naim Erol Özgüner – Eski İBB bilgi işlem daire başkanı

Kadriye Kasapoğlu – Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi

Melih Geçek – Eski İSBAK yönetim kurulu üyesi

Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı

Onur Aldı – Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı

Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. reklam müdür yardımcısı

Yakup Üner – Danışman / İBB mühendisi

Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. çalışanı

Yeşim Özay – Kültür A.Ş. çalışanı

Oya Özman – Kültür A.Ş. çalışanı

Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. çalışanı

Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. çalışanı

Faik Özberk – Kültür A.Ş. çalışanı

Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. reklam şefi

Metin Bal – Kültür A.Ş. reklam şefi

Songül Car – İSPER uzman

Fikret Şimşek – İş insanı

Yılmaz Şimşek – İş insanı

Dursun Balcıoğlu – İş insanı

Rasim Kaya – İş insanı

Mete Mağden – İş insanı

Meral Çakır – Mali Müşavir

Cevat Kaya – Dilek İmamoğlu’nun abisi

Mehmet Şahin – Emlak danışmanı

Çağlar Türkmen – Ekrem İmamoğlu’nun koruması



