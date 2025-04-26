CHP'den ilk tepki: İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyona tepki CHP’den ilk tepki geldi: “İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor.”

Fotoğraf: İBB

İBB’ye 19 Mart’ta ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla operasyon düzenlenmiş, Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı bu sabah aynı soruşturmada ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkardı.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi, İBB bürokratlarının olduğu 47 kişi gözaltına alındı. Altı kişiyse aranıyor.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın operasyona X’ten tepki gösterdi: “Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha.. Dün avukatlara, bugün bürokratlara.. İBB özel kalem müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor.”

Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha..

Dün avukatlara, bugün bürokratlara..

İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var.

İBB… — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 26, 2025



