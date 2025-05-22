İBB soruşturmasında üçüncü dalga: 13 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının üçüncü dalga operasyonunda gözaltındaki isimlerden 13’ü tutuklandı, yedisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada 20 Mayıs sabahı 22 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığı 22 ismi Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’deki ‘usulsüz ihaleler’ ve rüşvet süreçlerinde yer almakla suçluyordu. Savcılık 16 kişi için tutuklama, dört kişi içinse adli kontrol istemişti.

AA’nın haberinde iki kişi hakkındaysa bilgi verilmemişti.

Ayrıca savcılığın sevk yazısında gözaltına alınan 22 kişiden biri olan Noyan Kırmızıgül’ün ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdiği bildirilmişti.

Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Altı kişi ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atma’ şartıyla, bir kişiyse ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrolle serbest kaldı.