İBB soruşturması: Seyfi Beyaz için 'etkin pişmanlık'tan tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmada tutuklanan Seyfi Beyaz, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında verdiği ifadenin ardından adli kontrolle tahliye edildi.

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İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

21 Mayıs’ta İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade vermesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Seyfi Beyaz. Fotoğraf: Beyaz İnşaat

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada 10 Nisan’da tutuklanan Beyaz İnşaat’ın sahibi Seyfi Beyaz da ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Beyaz’ın ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.