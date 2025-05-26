İBB soruşturmasında dördüncü dalga: 25 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 25’i tutuklandı, 21’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada son olarak 23 Mayıs’ın erken saatlerinde çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Dördüncü dalgada 46 kişi gözaltına alınmış, dört kişinin de firari olduğu belirtilmişti.

Savcılık, 36 kişi tutuklanmaları, 10 kişiyiyse adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

Aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da bulunduğu 25 kişi tutuklandı. 21 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrolle serbest bırakıldığı bilinen isimler şöyle: