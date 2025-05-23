İBB soruşturması: Yapı Merkezi İnşaat'ın sahipleri de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında Yapı Merkezi İnşaat’ın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu da gözaltına alındı.

Soldan sağa: Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu. Fotoğraflar: AUS, YouTube, Capital

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında bugün 49 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı; 45’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Yapı Merkez İnşaat‘ın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu (Yapı Merkezi İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı ve Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı)

Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu da (Yapı Merkezi İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri) var.

Şirketin yer aldığı projeler arasında Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü de var.



