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Yaramazlara biraz batar!

İBB soruşturmasında dördüncü dalga: Gözaltı sayısı 45'e çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 45’e çıktı.

Ziya Gökmen Togay ve Mustafa Akın. Fotoğraflar: AA

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.


Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada son olarak bu sabah erken saatlerde çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı.

49 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan dördüncü dalgada gözaltına alınanların sayısı 45’e çıktı.

49 isim şöyle:

Siviller:

  1. Süleyman Aslan (aranıyor)
  2. Sarp Yalçınkaya
  3. Bahattin Uçar, Invest EBA şirket sahibi (aranıyor)
  4. Serbülend Danış, Danış Asfalt şirket ortağı (aranıyor)
  5. Mustafa Başar Arıoğlu, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
  6. Edem Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
  7. Sami Özgür Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
  8. Mustafa Erkan Saatçi, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. inşaat mühendisi
  9. Berat Çağrı Kapki, Murat Kapki’nin amcasının oğlu (aranıyor)
  10. Güngör Gürman, Murat Kapki’nin çalışanı, emekli polis
  11. Sinan Sepetci, Murat Kapki’nin muhasebecisi
  12. Şeyhmus Sarıboğa, Murat Kapki’nin elemanı
  13. Abdussamet Baydar, Eyüp Subaşı’nın şirketinin genel müdürü
  14. Murat Bıyık, Eyüp Subaşı’nın muhasebe müdürü
  15. Oğün Soytekin, Adem Soytekin’in kardeşi
  16. Altan Gözcü, Asoy İnşaat
  17. Bülent Yılmaz, Asoy İnşaat
  18. Murat Erenler, Asoy İnşaat
  19. Nezahat Kurt, Asoy İnşaat
  20. Serpil Altıntaş, Asoy İnşaat çalışanı
  21. Seza Büyük Çulha, Trabzon’da işletmeci
  22. Kamuran Ataç, İBB harita mühendisi Yakup Öner’in şoförü
  23. Yusuf Şahin, İBB harita mühendisi Yakup Öner’le irtibatlı emlakçı
  24. İlker Hamal, İBB harita mühendisi Yakup Öner’le irtibatlı emlakçı ve kayınbiraderi

İBB Çalışanları:

  1. Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
  2. Ali Kurt, Kiptaş Genel Müdürü
  3. Ziya Gökmen Togay, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı
  4. Mustafa Akın, İBB Koruma Müdürü
  5. Kadriye Kasapoğlu, İBB Özel Kalem Müdürü
  6. İbrahim Bülbüllü, İBB hukuk danışmanı (aranıyor)
  7. Seyfullah Demirel, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı
  8. Ceyhun Avşar, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı
  9. Yavuz Saltık, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı (eski özel kalem müdürü)
  10. Ahmet Önal, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü
  11. Murat Er, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü
  12. Osman Şahin, Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı
  13. Burak Alp, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı
  14. Ekrem Yıldırım, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı
  15. Akit Gündüz, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı, İhale Komisyon Üyesi
  16. Habibe İlknur Kaya, İBB Kültür A.Ş. Sanat Yönetimi
  17. Atilla Alkan, İBB’de mühendis
  18. Burak Salman, İBB’de mühendis
  19. Davut Şener, İBB’de mühendis
  20. Ferhat Fazlıoğlu, İBB’de mühendis
  21. Mehmet Kez Ertürk, İBB’de mühendis
  22. Sezen Algedik, İBB’de mühendis
  23. Abdulbaki Yaşar, İBB’de bilgisayar işletmeni
  24. Fadime Şimşek İspir, İBB’de bilgisayar işletmeni
  25. Hakan Kuk, İBB’de tekniker

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