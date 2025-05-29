İBB soruşturması: Üç kişi 'etkin pişmanlık'tan tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanan Kabil Taşçı, Eyüp Subaşı ve Güngör Gürman, etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ‘örgüte üye olmak’ ve ‘rüşvet vermek’ten, Güngör Gürman’sa ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘rüşvet vermek’ ve ‘örgüte üye olmak’ suçlarından tutukluydu.

Üçü de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediler.

Savcılık alınan ifadelerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikle olduğunu belirterek şüpheliler için ‘konutu terk etmeme’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol talep etti.

Hakimlik talep yönünde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına ve şüphelilerin tahliyelerine karar verdi.

Güncellenecek…