Aykut Erdoğdu'nun ifadesi: Ertan Yıldız'ın iftirası

BİŞAR ARSLAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu emniyetteki ifadesinde şöyle dedi:

“Ertan Yıldız’ın yanında Fatih Keleş’e para teslim ettiğim iddiaları yalandır. Kişisel bir husumet veya Yıldız’ın kendini kurtarmak için attığı bir iftiradır.”

Fotoğraf: AA

‘Suç örgütü yöneticisi olmak’ suçlamasıyla 21 Mart’ta tutuklanan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, ‘etkin pişmanlık’tan yararlanarak 21 Mayıs’ta tahliye edilmişti.

Yıldız ifadesinde Erdoğdu’nun (cumartesi gözaltına alındı) İBB iştiraki İSTAÇ’a verildiği öne sürülen rüşvete Erdoğdu’nun aracılık ettiğini, yanında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’e çantayla para teslim ettiğini, miktarınsa 1 milyon 200 bin dolar olarak telaffuz edildiğini iddia etmişti.

Erdoğdu emniyetteki ifadesinde Yıldız’la ‘daha önce atamalar konusunda tartıştığını, ilişkilerinin iyi olmadığını’ ve ‘bu nedenle kendisine iftira attığını’ söyledi.

Ertan Yıldız: Fatih Keleş’e yanımda para teslim etti

Erdoğdu’ya yöneltilen Yıldız’ın ifadesi şöyle:

* 2019 seçiminden sonra İSTAÇ’a bir talep geldi, Şile’deki Biyometalizasyon tesisini yapan VEGA HEREKO firmasının sözleşmesinde bir tadilat talebi vardı.

* Bu taleple ilgili siyasiler genel müdür Mustafa Canlı’yı aramışlar. Siyasilerin araması üzerine endişelenerek Mustafa Canlı beni aradı. Tam olarak hatırlamamakla beraber sözleşmede teknoloji değişikliği ya da kapasite artışı veya süre uzatımı gibi bir konuda baskı yapıldığını söyledi.

* Ben olayın hukuken uygun olup olmadığını ve şirketin zararı olup olmayacağını sordum. Kendisi “Şirketin lehine olabilir, hukuken de bir sorun olmayabilir” demesi üzerine bende kendisine “Madem böyle sen niye karar vermiyorsun, konuyu bana getiriyorsun” dedim. Bunun üzerine birçok siyasinin kendisini aradığını, bu konunun siyasetten geldiğini bunun başkan Ekrem İmamoğlu’nun onayına sunulması gerektiğini söyledi.

* Bu konuşmadan birkaç gün sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak bu konuyla ilgili benim yanıma gelmek istediğini söyledi, bende kabul ettim. Birkaç gün sonra kendisi yanıma geldi, söz konusu firmanın çok büyük bir firma olduğunu, uluslararası ticaret yaptıklarını, CHP’ye de çok katkıları olduğunu, yardımcı olunması gerektiğini ve 1 milyon dolar kadar bağış da alacağını bana iletti. Kendisinin Ekrem İmamoğlu’yla konuşması gerektiğini, yapılacak görüşmeye göre bana kendi yorumunu ileteceğini söyledim.

* Yaklaşık bir hafta sonra yerini tam hatırlamamakla beraber ya Saraçhane’de ya da Florya’daki başkanlık ofisinde Ekrem İmamoğlu’yla yüz yüze yaptığımız görüşmede bana söz konusu firmanın talebinde bir sıkıntı görmediğini, şirket ve iştirak açısından da bir sıkıntı olmayacaksa bunun onaylanabileceğini söyledi.

* Bende Mustafa Canlı’ya “Başkan siyaseten bir sıkıntı görmüyor karar sizin ama onaylayabilirsiniz” dedim. Kısa bir süre sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak nerede olduğumu, yanıma geleceğini söyledi. Ben kendisine Saraçhane’de olduğumu söylemem üzerine bir çantayla yanıma geldi.

* Biz kendisiyle oturduğumuz esnada odaya Fatih Keleş geldi. Her ikisi de çok konuşmamakla beraber 1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler. Fatih Keleş, Aykut’a “Tamam mı?” diye sordu, Aykut’un “Tamam” demesi üzerine çantayı alarak gitti.

* Fatih Keleş çantanın fermuarını açtığında içerisinde dolarlar olduğunu gördüm. Bu bahsettiğim olaylar 2019’un sonlarına veya 2020’nin başlarına doğru gerçekleşmiştir.

Erdoğdu: Yalan, iftira

Erdoğdu’nun ifadesiyse şöyle:

Soru: VEGA HEREKO isimli firmayla herhangi bir sözleşme imzalandı mı? Ertan Yıldız’ın ifadesinde geçen bağış konusuyla alakalı Fatih Keleş’e çantayla para verdiğiniz iddiası hakkında ve ifade içeriğinde geçen hususlarla alakalı detaylı açıklama yapınız.

Cevap:

* Bana okumuş olduğunuz beyanı anladım ancak bu beyan içinde geçen hususlar asılsızdır. VEGA HEREKO isimli firmayı hatırlamıyorum. Yetkilisinin kim olduğunu hatırlamıyorum. Bu firmayla herhangi bir sözleşme imzalanıp imzalanmadığını bilmiyorum.

* Ben Ertan Yıldız’dan veya başka birinden bu firma ile ilgili herhangi bir talepte bulunmadım. Para hususlarını ve iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ertan Yıldız’ın yanına parayla gittiğim ve parayı Fatih Keleş’e’e teslim ettiğim iddiaları yalandır.

* Ertan Yıldız’la genel sekreter atamaları dolasıyla ara ara tartışmalarımız oldu. Bu nedenle hakkımda bu şekilde beyanda bulunmuş olabilir. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum.

* Bana sormuş olduğunuz sorunun cevabına ek olarak CHP’de ekonomi ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olduğum dönemde yenilenebilir enerji konusunda şikayet aldım. Belediyeye kaynak sağlayacak, kamu yararı sağlayacak bir iş olduğunu bana Sivaslı bir aile iletti.

* Ancak kimin ilettiğini aradan altı yıl geçtiği için hatırlamıyorum. Dönemin Ağaç A.Ş. veya başka bir iştirakin İBB genel müdürüne bu aileyi yönlendirdim. Şahısları dinlemelerini istedim. Yönlendirdiğim kişi Ziya Gökmen Togay’dı. Bu aile bana Türkiye’de yenilenebilir enerjiyle ilgili bir sunum göndermişti. Ben bu sunumu İBB yetkililerinden hatırladığım kadarıyla Ertan Yıldız’a ilettim.

* Yaklaşık bir iki yıl sonra bu aileden ismini hatırlamadığım birileri CHP Genel Merkezi’nde bulunan ofisime gelerek zarar ettiklerini, haksızlığa uğradıklarını söylediler. Çok yatırım yaptıklarını ilettiler. Ben de güvenilir insanlar olduğunu düşünerek bunları tekrar İBB’ye yönlendirdim.

* Kendilerinin haksızlığa uğradıklarını iddia ettiklerini söyledim. Bu şahıslar hatta bana tesisi gezdirdiler. Ben de bu şahısların haksızlığa uğramamaları için hukuk içinde gereğini yapmasını o dönem İBB genel müdürüne yüz yüze söyledim. Hatırladığım kadarıyla bu kişi Ziya Gökmen Togay’dı.

* Sonrasında bu şirketin engellemeler dolayısıyla zarar ettiğini söylediler. İBB tarafından nasıl bir işlem yapıldığı hakkında bilgim yoktur. Bu iş bana şikayet olarak gelmişti.

‘Para alma, verme yok’

* Herhangi bir talep söz konusu değildi. Herhangi bir para alma veya kimseye para vermeye söz konusu değildir. Ertan Yıldız’ın beyanında geçen bu olay ise hiçbir şekilde ne bağış ne de başka bir şekilde para alma söz konusu değildir. Bu hususlar iftiradan ibarettir.

Soru: Bir iş sözleşmesini VEGA HEREKO’ya devretmesi için yönetim kurulunda olmadığınız halde neden İBB’yle görüştünüz?

Cevap:

* Ben yukarıdaki soruda açıkladığım üzere kamu faydasını gözeterek yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir aileyi İBB’ye görüşmeleri üzere yönledirmiştim. Yönlendirdiğim şahısların şirketlerinin adının ne olduğunu bilmiyorum. Bu şahısların Sivaslı saygın bir aile olduğunu biliyorum.

* Bu konuyla ilgilenmemim tek sebebi büyük bir kamu yararının olmasıdır. Sonradan bu işten zarar ettiklerini, birtakım engellemelerle karşılaştıklarını söylediler.

* Bir sefer de Anadolu Yakası’nda bulunan açık adresini bilmediğim tesislerini gezmiştim. Tesis hakkında teknik ve teknolojik bilgi almıştım. Bunun dışında bu şirketle veya şirketle İBB arasında yapılan sözleşmeyle herhangi bir ilişkim olmamıştır. Yapılan sözleşmede benim herhangi bir dahlim olmadı. Kimseye talimat da vermedim.

* Ben şikayetleri üzerine sadece haklarının yenmemesini söylemiştim Ziya Gökmen Togay’a görüşmelerimde de herhangi bir para alışverişi veya bu yönde bir konu para alışverişi veya bu yönde konuşma olmamıştır. Bildiğim kadarıyla da bu şirketle İBB dönemimde pozitif bir işlem yapılmamıştır.

‘Sık sık İBB’ye giderdim, baz kayıtları normal’

* Ben İBB’ya sık sık teknik işler dolayısıyla ziyarete giderdim. Bu nedenle Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’la ortak baz vermiş olabiliriz. Herhangi bir para teslimi veya alımı söz konusu değildir.

* Bana sormuş olduğunuz irtibatlarla ilgili Ertan Yıldız ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanıydı. İBB’deki atamalar ile ilgili bu şahıslarla görüşmem olmuştur. Bu görüşmelerde gayet normaldir. Suç içerikli bir görüşmem olmamıştır.

* Ali Sukas ise Ağaç A.Ş.’de müdürdü. Kendisiyle olan irtibatlarım konusu Ekrem başkanın ricasıyla İBB’in geçmiş ve mevcut mali yapının karışlaştırlamasına yönelik, performans analizi hususunda bir görüşmem olmuş olabilir. Ali Sukas’la da suç içerikli bir görüşmem olmamıştır.

* Seyfi Beyaz, İsmali Sarı ve Ahmet Sarı isimli şahısları tanımam. Bu şahıslarla neden ortak bazımız bulunduğu hakkında bilgim yoktur.

* Ekrem başkanla Türkiye ekonomisini görüşmek için sık sık İBB binasına giderdim. Kendisine bilgi verirdim. Aynı şekilde CHP genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da bilgi verirdim.

‘Reddediyorum’

* Ben iddia konusu dönemde CHP’nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Görevim dolayısıyla iş dünyasından gelen talep ve şikayetleri ilgili makamlara iletmek benim görevimdi. Bu kapsamda Türkiye ekonomisine ve İBB’ye büyük katkı sağlayacak yenilenebilir enerji konusu ile ilgili gelen talebi İBB yetkilerinden kim olduğunu hatırlamadığım birilerine ilettim. Asla bir maddi menfaat olmamıştır. Bu yönde bir aracılık da yapmadım. Bu iddiaların tamamını reddediyorum.

‘Kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır’

* İfademde anladığım kadarıyla da işlem AK Parti döneminde yapılan bir işlemdir. Sözleşme devir işlemiyse 2020’de gerçekleşmiştir. Dolayısıyla benim bu sözleşmeyle bir alakam yoktur.

* Ertan Yıldız’la ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Kişisel bir husumetten veya Ertan Yıldız’ın kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alınmış bulunmaktayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum.



