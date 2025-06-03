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İBB soruşturmasında beşinci dalga: 30 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün dahil 30 kişi için tutuklama talep edildi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.


Soruşturmaların beşinci dalgasındaki gözaltılar şu dört soruşturma odaklı:

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB odaklı soruşturma
  • Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması
  • Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim 2019’daki harcamalar gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması
  • Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 30 kişiyi tutuklanması, altı kişiyiyse adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Tutuklanması talep edilen 30 kişi şöyle:

  1. Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu
  2. Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas
  3. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik
  4. Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat
  5. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy
  6. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
  7. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
  8. Oya Tekin’in eşi Celal Tekin
  9. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
  10. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
  11. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
  12. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı
  13. Halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı
  14. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir
  15. Can Zafer Yaman
  16. Ebubekir Akın
  17. Gürkan Dölekli
  18. Özer Ayık
  19. Sırrı Küçük
  20. Yusuf Yadoğlu
  21. Baki Aydöner
  22. Burak Korzay
  23. Erhan Daka
  24. Fikret Demir
  25. Songül Demir
  26. Şazime Sena Çelik
  27. İsmet Abacı
  28. İsmail Yalçın
  29. Hakan Ateş
  30. Görkem Kızılkaynak.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istenen isimlerse şunlar:

Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı.

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