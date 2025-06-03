İBB soruşturmasında beşinci dalga: Aykut Erdoğdu ve üç kişi için tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu dört kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu dört kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Güncellenecek…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu dört kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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