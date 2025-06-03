Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB soruşturmasında beşinci dalga: Aykut Erdoğdu ve üç kişi için tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu dört kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Aykut Erdoğdu. Fotoğraf: TRT Haber

Güncellenecek…


Aykut Erdoğdu’nun ifadesi: Ertan Yıldız’ın iftirası

Tam ifade metni: Gaziosmanpaşa belediye başkanı etkin pişmanlığı reddetti

Aktaş’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadesi: AVM izni için Espressolab açılması istendi

İBB soruşturmasında beşinci dalga: Gözaltı sayısı 38’e yükseldi

Tam metin: Aziz İhsan Aktaş’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadesi

Tam metin: Seyfi Beyaz’ın ifadeleri

SON HABERLER