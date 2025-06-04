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İBB soruşturmasında beşinci dalga: Toplam 22 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında toplam 22 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.


Soruşturmaların beşinci dalgasındaki gözaltılar şu dört soruşturma odaklı:

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB odaklı soruşturma
  • Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması
  • Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim 2019’daki harcamalar gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması
  • Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 kişinin savcılık işlemleri tamamlanmış, 30 kişi için tutuklama, altı kişi içinse adli kontrol talep edilmişti.

Tutuklanan isimler şöyle:

  1. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu
  2. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas
  3. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik
  4. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
  5. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı
  6. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı
  7. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir
  8. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın babası İsmet Abacı
  9. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy
  10. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
  11. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
  12. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
  13. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
  14. Oya Tekin’in eşi Celal Tekin
  15. İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay
  16. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka
  17. CHP PM Üyesi Baki Aydöner
  18. Fikret Demir
  19. Ebubekir Akın
  20. Özer Ayık
  21. Sırrı Küçük
  22. Yusuf Yadoğlu

14 kişiyse adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden birinin sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı, bir kişinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenilmişti.

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