İBB soruşturmasında beşinci dalga: Toplam 22 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında toplam 22 kişi tutuklandı.
İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.
Soruşturmaların beşinci dalgasındaki gözaltılar şu dört soruşturma odaklı:
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB odaklı soruşturma
- Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması
- Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim 2019’daki harcamalar gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması
- Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması
Bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 kişinin savcılık işlemleri tamamlanmış, 30 kişi için tutuklama, altı kişi içinse adli kontrol talep edilmişti.
Tutuklanan isimler şöyle:
- Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu
- Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas
- Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
- Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı
- Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı
- Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir
- Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın babası İsmet Abacı
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy
- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
- Oya Tekin’in eşi Celal Tekin
- İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay
- Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka
- CHP PM Üyesi Baki Aydöner
- Fikret Demir
- Ebubekir Akın
- Özer Ayık
- Sırrı Küçük
- Yusuf Yadoğlu
14 kişiyse adli kontrolle serbest bırakıldı.
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden birinin sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı, bir kişinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenilmişti.