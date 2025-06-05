İstanbul'da CHP'li üç belediyede başkan vekili seçimleri 11 Haziran'da

İstanbul’da belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı CHP’li üç belediyede 11 Haziran’da başkan vekili seçimleri yapılacak.

Soldan sağa: Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe ve Utku Caner Çaykara. Fotoğraflar: X

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmalarının beşinci dalgasında gözaltına alınmış, dün tutuklanmışlardı.

İçişleri Bakanlığı üç başkanı görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği üç belediyede 11 Haziran’da başkan vekili seçimleri yapılacağını açıkladı.

Avcılar ve Büyükçekmece’de çoğunluk CHP’de, Gaziosmanpaşa’da AKP-MHP’de

Avcılar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 24, AKP’nin 10, MHP’nin iki, BBP’nin bir; Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, AKP’nin 12 ve MHP’nin iki üyesi bulunuyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’ndeyse AKP’nin 16, MHP’nin üç, CHP’ninse 16 üyesi var.



