AKP’li Bülent Turan’dan Kızılay’a yarım ağız eleştiri

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Kızılay’ın depremin üçüncü gününde Ahbap’a çadır satışı hakkında, “Keşke afet sırasında böyle bir ağır, acılı günde hiçbir satış yapmasaydı” dedi.

Turan, konuşmasının devamında Kızılay’ın icraatlerini sayarak çadır satışının bunları gölgede bıraktığını savundu.

Erdoğan ve Bahçeli, Bülent Turan’ın eleştirdiği Kızılay’la bu fotoğrafı vermişti. (AA)

Kızılay’ın Ahbap derneğine depremin üçüncü gününde depremzedelere göndermesi gereken çadırları 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı. Derneğe konserve gibi gıda malzemeleri da sattığı anlaşılan Kızılay’a öfke artınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman’da Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve beraberindekilerle ‘Yanındayız’ fotoğrafı vermişti.

AKP’li Turan dün Meclis’te muhalefet milletvekillerinin gelen eleştirilerine yanıt verirken yarım ağızla Kızılay’ın bu satışı yapmaması gerektiğini, satışın diğer yardımları gölgelediğini savundu.

Kızılay’ın satış yapmaması durumunda eleştirileceğini iddia eden Turan, yine de satmaması gerektiğini söyledi: “Satışa baktığımızda satsa, ‘Neden satıyor’, satmasa ‘Neden satmıyor’ denilecek. Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil, bağcıyla. Ancak net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır, acılı günde hiçbir satış yapmasaydı, yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim.”

Meclis’i yoruyormuş

Bu konunun Meclis’i yorduğunu savunan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Satarsan ne olur? İşte bugün olduğu gibi 4 milyon kişiye yemek veriyorsunuz üç öğün, bu konuşulmaz. Satarsan ne olur? 400 bin kişiye çadır vermişsin, bu konuşulmaz. Böyle Meclisi yoran, kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz.”

Ne olmuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefindeki Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.

Haluk Levent, Twitter hesabındaki paylaşımla, ‘Çadırları kimden satın almalıyız’ gibi bir lükse sahip olmadıklarını ve yaptıkları her işlemin ‘doğru’ olduğunu belirtmişti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da paranın yine çadır üretmek için kullanıldığını öne sürmüştü.

Depremin üstünden üç hafta geçmesine rağmen bölgede hala çadır bekleyen onca depremzede varken, Kızılay’ın deposundaki çadırları satması infial yaratmıştı.

Haluk Levent daha sonra Kızılay’ın kendilerine konserve de sattığını açıklamıştı.

Kızılay başkanıysa, bu malzemeleri kendilerinin değil, bağlı şirketlerinin sattığını söylemişti.