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Yaramazlara biraz batar!

AB'den de misillemelere 90 gün ara

Avrupa Birliği (AB), ABD için açıklanan tarife misillemelerini 90 günlüğüne durdurduklarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da tüm ülkelere karşılıklı gümrük vergisi açıklamış, AB için bu oran yüzde 20 olarak belirlenmişti.


AB’nin 27 üye ülkesi dün ABD’ye karşı 20 milyar avroyu aşan ilk misilleme paketini onaylamıştı. Bu kapsamda 15 Nisan itibarıyla bazı ABD ürünlerine uygulanacak ek vergiler uygulanacaktı.

Trump dün Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğunu duyurmuştu.

AB de buna karşılık misillemeleri 90 gün durdurdu.

AB’nin icra organı Avrupa Komisyonu’nun başkanı Ursula von der Leyen X hesabından şöyle dedi:

“Başkan Trump tarafından yapılan açıklamayı not ettik. Müzakerelere bir şans vermek istiyoruz. Üye devletlerimizden güçlü destek gören AB karşı tedbirlerinin kabulünü tamamlarken, bunları 90 gün süreyle askıya alacağız.

Müzakerelerin tatmin edici olmaması halinde karşı tedbirlerimiz devreye girecektir. Diğer karşı tedbirlere ilişkin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Daha önce de söylediğim gibi, tüm seçenekler masada kalmaya devam ediyor.”

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