ABD’de Omicron etkisi: Günlük vaka ve hastaneye yatışta rekor sayı

ABD’de daha bulaşıcı Omicron varyantının etkisiyle dün günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı. 1,35 milyon vaka kayda geçti.

Reuters’ın tuttuğu kayıtlara göre bundan önceki en yüksek günlük vaka sayısı 1,03 milyonla 3 Ocak’ta bildirilmişti.

Yeni vakalarda yedi günlük ortalama iki haftada üç katına çıktı.

Vakalarda rekor sayıya ulaşıldığı gün aynı zamanda hastaneye yatışların da üç haftada iki kat artarak en yüksek seviyeye çıktığı gün oldu.

136 bin 604’ün üzerinde hasta Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldı. Buna en yakın seviye geçen yıl ocak ayında 132 binin üzerinde hastayla kayıtlara geçmişti.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da görülen Omicron varyantına dair ilk veriler daha hafif hastalığa neden olduğuna işaret etse de uzmanlar yüksek bulaşıcılığı nedeniyle hastaneye yatışların artacağı konusunda uyarmıştı.

Reuters