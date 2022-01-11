Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’de Omicron etkisi: Günlük vaka ve hastaneye yatışta rekor sayı

ABD’de daha bulaşıcı Omicron varyantının etkisiyle dün günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı. 1,35 milyon vaka kayda geçti.

Reuters’ın tuttuğu kayıtlara göre bundan önceki en yüksek günlük vaka sayısı 1,03 milyonla 3 Ocak’ta bildirilmişti.


Yeni vakalarda yedi günlük ortalama iki haftada üç katına çıktı.

Vakalarda rekor sayıya ulaşıldığı gün aynı zamanda hastaneye yatışların da üç haftada iki kat artarak en yüksek seviyeye çıktığı gün oldu.

136 bin 604’ün üzerinde hasta Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldı. Buna en yakın seviye geçen yıl ocak ayında 132 binin üzerinde hastayla kayıtlara geçmişti.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da görülen Omicron varyantına dair ilk veriler daha hafif hastalığa neden olduğuna işaret etse de uzmanlar yüksek bulaşıcılığı nedeniyle hastaneye yatışların artacağı konusunda uyarmıştı.

Pfizer CEO’su: Omicron’u hedefleyen aşı gerekebilir

Omicron hastaneleri ‘doldurdu’: Büyük çoğunluk genç

İki Sinovac ve üçüncü doz BioNTech Omicron’a karşı daha az etkili

Omicron’un yükselişi: Avrupa’da günlük vaka sayılarında peş peşe rekorlar

Omicron solunum yollarında Delta’dan 70 kat daha hızlı çoğalıyor

DSÖ: Omicron benzeri görülmemiş bir hızla yayılıyor

İsrail araştırdı: Üç doz BioNTech, Omicron’a karşı büyük ölçüde koruma sağlıyor

Aşı Omicron’dan ne kadar koruyor: ABD verileri ürkütücü

BioNTech ve Pfizer yanıtladı: Aşı Omicron’dan ne kadar koruyor?

Araştırma: BioNTech aşısı Omicron’a karşı tam etkili değil

Reuters

SON HABERLER

Kulis: Erdoğan, Nebati’ye kızgın

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının istenen sonuçları vermemesi nedeniyle Tayyip Erdoğan’ın son Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye kızgın olduğunu aktardı.