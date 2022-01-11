Pfizer CEO’su: Omicron’u hedefleyen aşı gerekebilir

BioNTech işbirliğiyle Covid-19 aşısı geliştiren Pfizer şirketinin CEO’su özellikle Omicron varyantını hedefleyen bir aşının büyük ihtimalle gerekeceğini söyledi.

İlk olarak 24 Kasım 2021’de Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantında iki doz aşının korumada yetersiz kalabildiği, üçüncü doza ihtiyaç olduğu farklı ülkelerin araştırmaları ve Pfizer/BioNTech şirketlerinin yayınladığı verilerle doğrulanmıştı.

CEO Albert Bourla, BioNTech’le birlikte hem sadece Omicronu hedefleyen hem de önceki aşının içeriğine ek olarak Omicron’u da hedefleyen doz için çalıştıklarını ifade etti.

Bourla, Omicron odaklı aşının mart ayında hazır olabileceğini de belirtti. Üretim kapasitesinin artırıldığını belirten CEO yeni aşıya geçiş yapmanın sorun olmayacağını vurguladı.

Bourla, ayrıca, Covid-19 aşılarının gelecekte birçok insan için yıllık olarak uygulanabileceğini, bazı yüksek risk grupları için daha fazla doz gerebileceğini belirtti.