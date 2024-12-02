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ABD: Suriye'deki saldırı Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye’deki saldırının ‘Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösterdiğini’ belirtti.

Jake Sullivan. Fotoğraf: AA

Sullivan, CNN haber kanalındaki açıklamasında Suriye’deki muhalif güçlerin Halep’i ele geçirmesiyle ilgili şöyle konuştu:


“Yıllardır kendilerini hırpalayan üç aktöre baktılar: İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler ve bundan faydalanmaya çalıştılar.”

“Bu saldırının hızı bence Suriye hükümetini ve bölgedeki diğer gözlemcileri çok şaşırttı” diyen Sullivan, hem bu gelişmelerin hem de Ukrayna’daki mevcut durumun, Rusya ve İran’ın ‘daha zayıf bir stratejik konumda bulunmalarının doğal sonucu’ olduğunu vurguladı.

Sullivan, Suriye’nin Halep ve İdlib kentlerindeki son gelişmelerin bölgedeki ABD güçleri için risk oluşturup oluşturmadığı konusundaysa şunları söyledi:

“Şu anda, IŞİD’le savaşmak için Suriye’de konuşlanmış olan güçlerimizin, bu özel saldırının gerçekleştiği bölgeden farklı bir yerde oldukları için yakın bir risk altında olmadıklarına inanıyoruz.

Fakat hala İran, Irak ve Suriye’deki Şii milis gruplarının tehdidi altında bulunuyorlar. Her gün onların korunmasını sağlamak ve onlara yönelik saldırılara yanıt vermek için çalışıyoruz.”

‘HTŞ bir terör örgütü’

ABD’nin Suriye rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı silahlı grubu, terör örgütü olarak tanımladığının altını çizen Sullivan, bu yüzden ‘örgütün tasarımları ve hedefleri konusunda’ geçerli endişelerinin olduğunu belirtti.

Sullivan, buna rağmen ABD’nin Suriye’nin başkenti Şam’a doğru ilerleyen muhaliflerin Rusya, İran ve Hizbullah tarafından desteklenen Beşar Esad hükümetini sıkıştırmasından ‘yakınmayacağını’ vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ne getireceğiyle ilgili ‘karmaşık bir durum’ diyen Sullivan, Washington’ın bu konuda bölgesel ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını aktardı.

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