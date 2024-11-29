HTŞ, 70 noktayı ele geçirdi: Halep halkı Şam'a kaçıyor

Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), 70 köy ve noktada kontrolü ele geçirdi. Halep’in banliyöleri ve merkezinde yaşayanlar başkent Şam’a kaçıyor.

Fotoğraf: AA

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

AA’nın haberine göre Halep’in merkeze doğru hızla ilerleyen örgüt bugün Halep ve İdlib’te 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı.

HTŞ böylece üç gündür devam eden çatışmalarda toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı kontrolüne aldı.

Çatışmalar stratejik konumdaki Neyrab ve Serakip beldelerinde sürüyor.

Halep’in dış mahallelerinde yoğun çatışma: Şam’a göç başladı

Sabah itibarıyla Halep’in dış mahallelerinde çatışmalar yoğunlaştı.

HTŞ burada en büyük yerleşim birimlerinden Anadan ve Bilimsel Araştırma Merkezi’ni ele geçirdi.

Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği ifade ediliyor.

Örgütün İdlib ve Halep cephe hatlarında kontrolüne aldığı alan 550 kilometrekareye ulaştı.

Halep’in banliyöleri ve merkezinde yaşayanlarsa başkent Şam’a doğru kaçmaya başladı.

Rusya’dan yeni hava saldırısı

Bu arada sabaha karşı Rus savaş uçakları, Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde HTŞ karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Suriye ordusuysa saldırıya karadan karaya atış yapan silahlarla karşılık veriyor.

Tel Rıfat cephe hattıysa sakinliğini koruyor.

HTŞ nedir, nereyi kontrol ediyor?

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib, Esad karşıtı silahlı cihatçı grupların ellerinde kalan son kaleleri.

Şam yönetiminin 2015’te kontrolünü kaybetmesinden bu yana İdlib birçok rakip muhalif grubun kontrolü altına girdi. İdlib’in hakimiyeti şu an HTŞ’nin elinde.

Görsel: BBC Türkçe

HTŞ’nin eski ismi ‘Nusra Cephesi’ydi.

Suriye’deki muhalif gruplar El Kaide bağlantıları sebebiyle Nusra Cephesi’yle işbirliği yapmayı reddederken, örgüt 2017’de El Kaide’yle bağlarını kopardığını açıklamıştı.

HTŞ bağımsız olduğunu, herhangi bir dış güçle bağlantısı bulunmadığını ve küresel cihat hedefleri olmadığını iddia ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye, HTŞ’nin El Kaide ile bağlantısı olduğunu düşünüyor ve HTŞ’yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

HTŞ, Türkiye destekli silahlı grupların çoğunu İdlib’den çıkardıktan sonra İdlib’de fiili idari kontrolü ele aldı.

Şam yönetimine muhalif Türkiye’yle Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran, 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerinde çatışmaları azaltmak için İdlib’in de aralarında bulunduğu çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararı aldı.

Sonraki yıl Rusya’yla Türkiye, İdlib’de muhalifler ve Suriye Ordusu arasında tampon bölge oluşturmak üzere anlaştı.