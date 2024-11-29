HTŞ, Suriye'de 24 noktayı daha ele geçirdi: Rusya'dan hava saldırısı

Suriye ordusuna saldırı başlatan terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), Halep ve İdlib’teki 24 köy ve noktayı daha denetimine aldı. Rusya bölgede hava saldırısı düzenledi.

Fotoğraf: AA

Beşar Esad yönetimindeki Halep’e saldırı başlatan örgüt dün kentin batısında 32 noktayı ele geçirmişti.

Çatışmalar Halep ve İdlib devam ederken, 2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ iki kentte toplam 24 köy ve noktayı daha denetimine aldı.

AA’nın haberine göre HTŞ ve beraberindeki gruplar Halep kentinin dış mahallerine bir kilometre kadar yaklaştı. Örgüt Yaklaşık 400 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele aldı.

Ele geçirilen noktalar arasında stratejik önemdeki Kefer Halep de yer alıyor.

Suriye ordusu saldırıya karadan karaya atış yapan silahlarla karşılık veriyor.

İdlib’in doğusunda altı köyü ele geçirdiler

Dün sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib’in doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de çatışmalar başladı.

İslamcı gruplar buradaysa altı köyü ele geçirdi.

Rusya’dan hava saldırısı: ’12 sivil öldü’

Öte yandan Rus savaş uçakları dün Halep’in batısındaki Daret İzze ve Etarib ilçelerine hava saldırısı düzenledi.

HTŞ’ye yakın uçak gözlemevi saldırıda 12 sivilin öldüğünü, en az 30 sivilin yaralandığını iddia etti.

HTŞ nedir, nereyi kontrol ediyor?

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib, Esad karşıtı silahlı cihatçı grupların ellerinde kalan son kaleleri.

Şam yönetiminin 2015’te kontrolünü kaybetmesinden bu yana İdlib birçok rakip muhalif grubun kontrolü altına girdi. İdlib’in hakimiyeti şu an HTŞ’nin elinde.

Görsel: BBC Türkçe

HTŞ’nin eski ismi ‘Nusra Cephesi’ydi.

Suriye’deki muhalif gruplar El Kaide bağlantıları sebebiyle Nusra Cephesi’yle işbirliği yapmayı reddederken, örgüt 2017’de El Kaide’yle bağlarını kopardığını açıklamıştı.

HTŞ bağımsız olduğunu, herhangi bir dış güçle bağlantısı bulunmadığını ve küresel cihat hedefleri olmadığını iddia ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye, HTŞ’nin El Kaide ile bağlantısı olduğunu düşünüyor ve HTŞ’yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

HTŞ, Türkiye destekli silahlı grupların çoğunu İdlib’den çıkardıktan sonra İdlib’de fiili idari kontrolü ele aldı.

Şam yönetimine muhalif Türkiye’yle Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran, 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerinde çatışmaları azaltmak için İdlib’in de aralarında bulunduğu çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararı aldı.

Sonraki yıl Rusya’yla Türkiye, İdlib’de muhalifler ve Suriye Ordusu arasında tampon bölge oluşturmak üzere anlaştı.