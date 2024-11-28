Halep'e saldıran HTŞ, 32 noktayı ele geçirdi

Suriye’de Beşar Esad yönetimindeki Halep’e saldıran terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) 32 köy ve noktayı ele geçirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Halep kent merkezinin beş kilometre yakınına kadar yaklaşan örgütün ele geçirdiği alan 245 kilometrekareye ulaştı.

Onlarca Suriye Ordusu askeri rehin alınırken çok sayıda ağır silah ve askeri araca da el koyuldu.

Suriye ordusu saldırıya karadan karaya atış yapan silahlarla karşılık veriyor.

Çatışmalar Halep merkezine doğru yoğunlaşıyor.

Türkiye 2018’de HTŞ’yi terör örgütü olarak tanımlamıştı.

HTŞ nedir, nereyi kontrol ediyor?

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib, Esad karşıtı silahlı cihatçı grupların ellerinde kalan son kaleleri.

Şam yönetiminin 2015’te kontrolünü kaybetmesinden bu yana İdlib birçok rakip muhalif grubun kontrolü altına girdi. İdlib’in hakimiyeti şu an HTŞ’nin elinde.

Görsel: BBC Türkçe

HTŞ’nin eski ismi ‘Nusra Cephesi’ydi.

Suriye’deki muhalif gruplar El Kaide bağlantıları sebebiyle Nusra Cephesi’yle işbirliği yapmayı reddederken, örgüt 2017’de El Kaide’yle bağlarını kopardığını açıklamıştı.

HTŞ bağımsız olduğunu, herhangi bir dış güçle bağlantısı bulunmadığını ve küresel cihat hedefleri olmadığını iddia ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye, HTŞ’nin El Kaide ile bağlantısı olduğunu düşünüyor ve HTŞ’yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

HTŞ, Türkiye destekli silahlı grupların çoğunu İdlib’den çıkardıktan sonra İdlib’de fiili idari kontrolü ele aldı.

Şam yönetimine muhalif Türkiye’yle Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran, 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerinde çatışmaları azaltmak için İdlib’in de aralarında bulunduğu çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararı aldı.

Sonraki yıl Rusya’yla Türkiye, İdlib’de muhalifler ve Suriye Ordusu arasında tampon bölge oluşturmak üzere anlaştı.