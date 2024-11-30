İran dışişleri bakanı önce Şam'ı sonra Ankara'yı ziyaret edecek

Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar ilerleyişini sürdürürken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin önce Şam’ı ardından Ankara’yı ziyaret edecek.

Fotoğraf: TRT Haber

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Örgüt ve beraberindeki gruplar Halep’in büyük bir kısmıyla, İdlib’in genelinde hakimiyeti sağladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye’deki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın Şam’ı, 2 Aralık’ta da Türkiye‘yi ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Erakçi’nin bölgedeki başka ülkeleri de ziyaret edeceğini kaydetti.

Hakan Fidan’dan Rusya, Katar ve Lübnan’la görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’sa, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Lübnan Başbakanı Mikati’yle telefonda görüştü.

AA’nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Fidan, Lavrov’la görüşmesinde Astana sürecini ele aldı.

Diğer görüşmelerde de Suriye’deki gelişmeler ve Gazze’de ateşkes konusunun ele alındığı belirtildi.