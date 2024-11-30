Halep kent merkezinin büyük bölümünü HTŞ ele geçirdi

Suriye’de dün Halep kent merkezine giren terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük bölümünü ele geçirdi.

Fotoğraflar: AA

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı’na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi Halep Kalesi de ele geçirildi.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı ele geçirilirken Suriye askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el konuldu. Ayrıca kentte gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fotoğraf: AA

Son olarak İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda 50’den fazla köyün de ele geçirildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlattı.

27-28 Kasım’da Halep’in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyerek çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirdi.

Çatışmalar Halep’in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep’ten Şam’a kaçmaya başladı.

Bu sabah (29 Kasım) itibarıyla Halep’in dış mahallelerinde çatışmalar yoğunlaştı. HTŞ burada en büyük yerleşim birimlerinden Bilimsel Araştırma Merkezi’ni ele geçirdi. Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği söyleniyor.

Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı.

Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, örgütün ilerleyişiyle ilgili “Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz” dedi.

HTŞ nedir, nereyi kontrol ediyor?

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib, Esad karşıtı silahlı cihatçı grupların ellerinde kalan son kaleleri.

Şam yönetiminin 2015’te kontrolünü kaybetmesinden bu yana İdlib’i birçok rakip muhalif grup kontrol etti. İdlib’in hakimiyeti şu an HTŞ’nin elinde. HTŞ’nin eski ismi ‘Nusra Cephesi’ydi.

Görsel: BBC Türkçe

Suriye’deki muhalif gruplar El Kaide bağlantıları sebebiyle Nusra Cephesi’yle işbirliği yapmayı reddederken, örgüt 2017’de El Kaide’yle bağlarını kopardığını açıklamıştı.

HTŞ bağımsız olduğunu, herhangi bir dış güçle bağlantısı bulunmadığını ve küresel cihat hedefleri olmadığını iddia ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye, HTŞ’nin El Kaide ile bağlantısı olduğunu düşünüyor ve HTŞ’yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

HTŞ, Türkiye destekli silahlı grupların çoğunu İdlib’den çıkardıktan sonra İdlib’de fiili idari kontrolü ele aldı.

Şam yönetimine muhalif Türkiye’yle Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran, 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerinde çatışmaları azaltmak için İdlib’in de aralarında bulunduğu çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararı aldı.

Sonraki yıl Rusya’yla Türkiye, İdlib’de muhalifler ve Suriye Ordusu arasında tampon bölge oluşturmak üzere anlaştı.