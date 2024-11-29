HTŞ, İdlib'te stratejik bölgeyi ele geçirdi

Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) İdlib’te stratejik önemdeki Serakib ilçesini de ele geçirdi.

Fotoğraf: AA

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Halep’in merkezine doğru hızla ilerleyen örgüt, Halep ve İdlib’te toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı kontrolüne almıştı.

HTŞ son olarak İdlib’deki Serakib ilçesini ele geçirdi.

M4 ve M5 otoyollarının yakınındaki Serakib, Halep-Şam ve Halep-Lazkiye yollarının stratejik önemde bir kavşağında yer alıyor.

Görsel: Wikipedia

Halep’in dış mahallelerinde yoğun çatışma: Şam’a göç başladı

Bu sabah (29 Kasım) itibarıyla Halep’in dış mahallelerinde çatışmalar yoğunlaştı.

HTŞ burada en büyük yerleşim birimlerinden Anadan ve Bilimsel Araştırma Merkezi’ni ele geçirdi.

Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği söyleniyor.

Örgütün İdlib ve Halep cephe hatlarında kontrolüne aldığı alan 550 kilometrekareye ulaştı.

Halep’in banliyöleri ve merkezinde yaşayanlarsa başkent Şam’a doğru kaçmaya başladı.

Rusya’dan yeni hava saldırısı

Bu arada sabaha karşı Rus savaş uçakları, Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde HTŞ karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Suriye ordusuysa saldırıya karadan karaya atış yapan silahlarla karşılık veriyor.

Tel Rıfat cephe hattıysa sakinliğini koruyor.

HTŞ nedir, nereyi kontrol ediyor?

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib, Esad karşıtı silahlı cihatçı grupların ellerinde kalan son kaleleri.

Görsel: BBC Türkçe

Şam yönetiminin 2015’te kontrolünü kaybetmesinden bu yana İdlib’i birçok rakip muhalif grup kontrol etti. İdlib’in hakimiyeti şu an HTŞ’nin elinde.

HTŞ’nin eski ismi ‘Nusra Cephesi’ydi.

Suriye’deki muhalif gruplar El Kaide bağlantıları sebebiyle Nusra Cephesi’yle işbirliği yapmayı reddederken, örgüt 2017’de El Kaide’yle bağlarını kopardığını açıklamıştı.

HTŞ bağımsız olduğunu, herhangi bir dış güçle bağlantısı bulunmadığını ve küresel cihat hedefleri olmadığını iddia ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye, HTŞ’nin El Kaide ile bağlantısı olduğunu düşünüyor ve HTŞ’yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

HTŞ, Türkiye destekli silahlı grupların çoğunu İdlib’den çıkardıktan sonra İdlib’de fiili idari kontrolü ele aldı.

Şam yönetimine muhalif Türkiye’yle Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran, 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerinde çatışmaları azaltmak için İdlib’in de aralarında bulunduğu çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararı aldı.

Sonraki yıl Rusya’yla Türkiye, İdlib’de muhalifler ve Suriye Ordusu arasında tampon bölge oluşturmak üzere anlaştı.