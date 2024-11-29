Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı.

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Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen HTŞ, öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Örgüt ayrıca İdlib’in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

Fotoğraf: AA

‘Halep ve İdlib’de 108 yerleşim yeri ve nokta ele geçirildi’

HTŞ üç gündür devam eden çatışmalarda Halep kırsalında 86, İdlib’deyse 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezine girmeye başladı. Fotoğraf: AA

Örgüt, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan, Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep’in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusu’na mensup sekiz kişi öldü.

Ne olmuştu?

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlattı.

27-28 Kasım’da Halep’in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyerek çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirdi.

Çatışmalar Halep’in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep’ten Şam’a kaçmaya başladı.

Bu sabah (29 Kasım) itibarıyla Halep’in dış mahallelerinde çatışmalar yoğunlaştı. HTŞ burada en büyük yerleşim birimlerinden Bilimsel Araştırma Merkezi’ni ele geçirdi. Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği söyleniyor.

Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı.

Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, örgütün ilerleyişiyle ilgili “Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz” dedi.

HTŞ nedir, nereyi kontrol ediyor?

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib, Esad karşıtı silahlı cihatçı grupların ellerinde kalan son kaleleri.

Şam yönetiminin 2015’te kontrolünü kaybetmesinden bu yana İdlib’i birçok rakip muhalif grup kontrol etti. İdlib’in hakimiyeti şu an HTŞ’nin elinde. HTŞ’nin eski ismi ‘Nusra Cephesi’ydi.

Görsel: BBC Türkçe

Suriye’deki muhalif gruplar El Kaide bağlantıları sebebiyle Nusra Cephesi’yle işbirliği yapmayı reddederken, örgüt 2017’de El Kaide’yle bağlarını kopardığını açıklamıştı.

HTŞ bağımsız olduğunu, herhangi bir dış güçle bağlantısı bulunmadığını ve küresel cihat hedefleri olmadığını iddia ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye, HTŞ’nin El Kaide ile bağlantısı olduğunu düşünüyor ve HTŞ’yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

HTŞ, Türkiye destekli silahlı grupların çoğunu İdlib’den çıkardıktan sonra İdlib’de fiili idari kontrolü ele aldı.

Şam yönetimine muhalif Türkiye’yle Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran, 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerinde çatışmaları azaltmak için İdlib’in de aralarında bulunduğu çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararı aldı.

Sonraki yıl Rusya’yla Türkiye, İdlib’de muhalifler ve Suriye Ordusu arasında tampon bölge oluşturmak üzere anlaştı.