AA: HTŞ, Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi

Anadolu Ajansı, Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki grupların Halep Uluslararası Havalimanı’nda da kontrolü ele aldığını duyurdu.

Fotoğraf: Wikipedia

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Örgüt ve beraberindeki gruplar Halep’in büyük bir kısmıyla, İdlib’in genelinde hakimiyeti sağlamıştı.

Suriye ordusu gündüz karşı bir saldırıya hazırlanmak amacıyla ‘geçici olarak geri çekildikleri’ni duyurmuştu.

Ardından omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokrat Güçleri’nin (SDG), Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdiği belirtiliyordu.

AA’nın haberine göre havalimanı şimdi de HTŞ’ye geçti.

HTŞ nedir, nereyi kontrol ediyor?

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib, Esad karşıtı silahlı cihatçı grupların ellerinde kalan son kaleleri.

Şam yönetiminin 2015’te kontrolünü kaybetmesinden bu yana İdlib’i birçok rakip muhalif grup kontrol etti. İdlib’in hakimiyeti şu an HTŞ’nin elinde. HTŞ’nin eski ismi ‘Nusra Cephesi’ydi.

Görsel: BBC Türkçe

Suriye’deki muhalif gruplar El Kaide bağlantıları sebebiyle Nusra Cephesi’yle işbirliği yapmayı reddederken, örgüt 2017’de El Kaide’yle bağlarını kopardığını açıklamıştı.

HTŞ bağımsız olduğunu, herhangi bir dış güçle bağlantısı bulunmadığını ve küresel cihat hedefleri olmadığını iddia ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye, HTŞ’nin El Kaide ile bağlantısı olduğunu düşünüyor ve HTŞ’yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

HTŞ, Türkiye destekli silahlı grupların çoğunu İdlib’den çıkardıktan sonra İdlib’de fiili idari kontrolü ele aldı.

Şam yönetimine muhalif Türkiye’yle Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran, 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerinde çatışmaları azaltmak için İdlib’in de aralarında bulunduğu çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararı aldı.

Sonraki yıl Rusya’yla Türkiye, İdlib’de muhalifler ve Suriye Ordusu arasında tampon bölge oluşturmak üzere anlaştı.



