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AA: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat ilçe merkezine girmeye başladı

Anadolu Ajansı (AA), Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), ‘Özgürlük Şafağı Operasyonu’ kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezine girmeye başladığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre SMO, omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ‘Tel Rıfat-Münbiç hattında terör koridoru oluşturma planına karşı’ Tel Rıfat ilçe merkezine girmeye başladı.


Çatışmalar ilçenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında devam ediyor. Operasyonda Tel Rıfat ve çevresinde yaklaşık 850 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

‘Özgürlük Şafağı Operasyonu’

SMO, SDG’nin ‘Tel Rıfat’la Suriye’nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planı’na karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlatmıştı.

Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ ya ‘rejim karşıtı gruplar’) Halep’e ilerlemesiyle Suriye rejim güçleri hakimiyetindeki alanları kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA, Suriye’deki rejimin, kontrolündeki toprakları Fırat’ın doğusundaki SDG güçlerine devretmeye başladığını, Fırat’ın doğusundan çok sayıda SDG mensubunun Halep bölgesine geldiğini ve örgüte ait ağır silahların bölgeye sevk edilmeye başlandığını yazdı. Buna göre SDG’nin, ‘Tel Rıfat’la Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planı’na SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu’yla yanıt verdi.

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin olduğu Kuveyris Askeri Havaalanı’nı alarak SDG’nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesti.

SMO ayrıca Türkiye’ye 13 kilometre uzaklıktaki Minnığ Havalimanı’nı da ele geçirdi.

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