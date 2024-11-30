Esad'dan ilk açıklama: Teröristleri ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz

Suriye Devlet Başkanı Esad, terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) saldırılarıyla ilgili ilk kez mesaj verdi: “Müttefikler ve dostların yardımıyla teröristleri ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz.”

Fotoğraf: @Presidency_Sy / X

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Örgüt ve beraberindeki gruplar Halep’in büyük bir kısmıyla, İdlib’in genelinde hakimiyeti sağladı.

Moskova’da temaslarını sürdürdüğü belirtilen Esad sessizliğini koruyordu.

Esad’ın dün (30 Kasım) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şii el Sudani’yle telefonda görüştüğü açıklandı.

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi X hesabından Esad’ın, Al Nahyan’la görüşmesinde şunları dediğini aktardı: “Suriye tüm teröristler ve onların destekçilerine karşı yerleşimleri ve toprak bütünlüğünü korumaya devam ediyor. Müttefikler ve dostların yardımıyla saldırıları ne kadar şiddetli olursa olsun teröristleri mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz.”

Buna karşılık BAE devlet başkanınınsa ülkesinin terörle mücadelede Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini vurguladığı belirtildi.

Irak başbakanınınsa Esad’a Suriye’ye gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını ilettiği belirtildi.