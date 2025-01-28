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ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekildi

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını bir mektupla resmi olarak ilettiğini bildirdi.

Arşiv. (Fotoğraf: Reuters)

BM sözcüsü, ABD’nin ayrılma kararını resmi mektupla Guterres’e ilettiğini, ABD’nin 27 Ocak 2026’dan itibaren Paris İklim Anlaşması’na taraf olmayacağını söyledi.


Paris İklim Anlaşması, iklim krizinin önüne geçmek için küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 dereceyle sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda anlaşmaya taraf ülkelerden iklim değişikliğiyle mücadele için katkıda bulunmaları bekleniyor.

Anlaşma 12 Aralık 2015’te imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlığında 4 Kasım 2020’de ABD’yi anlaşmadan geri çekmişti.

Trump’ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021’de ABD’nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na yeniden taraf yapmıştı.

Trump ise 20 Ocak’ta ikinci başkanlık dönemine başladığı gün ülkeyi yeniden anlaşmadan çekecek kararnameyi imzaladı.

ABD böylece İran, Libya ve Yemen’le birlikte anlaşmaya dahil olmayan dördüncü ülke oldu. 

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