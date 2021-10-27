AA’nın Fransız elçiyle söyleşisi AKP’li Külünk’ü kızdırdı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Anadolu Ajansı’nın (AA) Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro’yla söyleşi yapmasını hazmedemedi.

Fotoğraf: AA

Arasında Magro’nun da bulunduğu 10 büyükelçi, Silivri Cezaevi’nde 1457 gündür tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

Son olarak büyükelçiler, ülkelerin içişlerine karışmamayı taahhüt eden Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine bağlılık bildirmişti. Hükümet, büyükelçilerin ‘geri adım attığını’ savunmuştu.

‘Büyükelçiler krizi’nin etkisi henüz geçmeden, AA Fransız elçi hakkında bir haber yayınladı.

Haberde, büyükelçinin “Arada sırada problemler çıkar. Her zaman böyle şeyler olur iki ülke arasında ama ben iki ülkenin, iki toplumun çok yakın olduğuna inanıyorum” sözleri aktarıldı.

Haberde, Magro’nun Türkçe konuştuğu ve ‘Ankaralı büyükelçi’ olarak bilindiği, Türkiye’de doğduğu ve 10 yaşına kadar ülkede büyüdüğü bilgisi de yer aldı.

AKP yönetiminden eleştiri

Gazeteci Ardan Zentürk, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Ben, AA’nın ‘büyükelçiler krizi’ sürerken, saldırgan Fransız büyükelçi için hem de ‘Fransa’nın Ankaralı büyükelçisi’ başlıklı övgü yüklü bir söyleşi yayınlamasını ve bu söyleşilerin medyada yer bulmasını anlayamadım” diye yazdı.

Zentürk, paylaşımına Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da etiketledi.

Üç dönem AKP’de vekillik yapan Külünk de Zentürk’ün paylaşımına atıfla şunları yazdı: “Bazen anlayamadığımız çok enteresan gelişmeler oluyor ki sayın Ardan Zentürk. Galiba ‘Batıcılık’ hala kompleksli profillerin hangi düşünce ve yaşam biçiminde olursa olsun yüzünü döndüğü adres. Eh hele de söz konusu Eyfel Kulesi ise kim hatırlar Horasan’ı.”