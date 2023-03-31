Yeşiller Partisi’nden Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması: Ekokırımın karşısında, doğanın tarafındayız!

Tüzel kişilik kazanması İçişleri Bakanlığı tarafından engellenen Yeşiller Partisi, 14 Mayıs’taki genel seçimlerde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıkladı.

Fotoğraf: Instagram

Yeşiller’in açıklaması özetle şöyle:

*Tek adam rejimi süresince yargı siyasetin emrine verilmiş; ifade ve örgütlenme özgürlükleri keyfi kararlarla yok edilmiş; yoksullar görmezden gelinmiş ve yoksunluk kurumsallaştırılmış; tüm kurumların içi boşaltılmış; laik değerler inkâr edilmiş, başta kadınlar ve LGBTİ+’lar olmak üzere toplumda sistematik ayrımcılığa uğrayan kesimlerin yaşamları giderek zorlaştırılmış ve doğal varlıklarımız bir rant kapısı olarak çıkar gruplarının hizmetine sunularak geri dönülmez tahribata uğratılmıştır.

*Saydığımız sebepler başta olmak üzere 21 yıldır Türkiye’nin her alanda yaşadığı yıkımın durdurulması ve umudun yeşertilmesi için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yeşiller Partisi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor; bizimle gönüldaşlık ve yoldaşlık kuran herkesi de bu yönde hareket etmeye çağırıyoruz.

Doğal varlıklarımız bir rant kapısı olarak çıkar gruplarının hizmetine sunulmaya devam etmesin diye;



Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yeşiller Partisi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz.



Hep birlikte kazanacağız. El birliğiyle yeniden kuracağız! pic.twitter.com/F4asdrnwE7 — Yeşiller Partisi (@YesillerPartisi) March 31, 2023

Ne olmuştu?

Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. Bakanlığın evrakları onaylamaması üzerine tüzel kişilik kazanamayan Yeşiller, hukuki süreç başlatmıştı.

Yeşiller, 7 Temmuz 2022’de mahkemenin İçişleri’ne üçüncü kez partinin kurulmama sebebini sorduğunu fakat yanıt gelmediğini bildirmişti. Partinin eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, İçişleri’ne istisna uygulandığını, belgeleri bakanlıktan alamayan mahkemenin davacı olan kendilerinden istediğini söyleyerek nihai karar beklediklerini bildirmişti.

Yargı yılının başlamasıyla 29 Eylül 2022’de Ankara 8’inci İdare Mahkemesi bakanlığın tutumunu hukuka aykırı bulmuş ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermişti.

Ancak, İçişleri Bakanlığı, tutumunu hukuka aykırı bulan ve işlemin yürütmesinin durdurulmasını hükmeden mahkeme kararını istinafa taşımıştı.

İstinaf mahkemesi, 27 Şubat’ta Yeşiller Partisi’nin kuruluşunu ‘alındı’ belgesi vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı’nı haksız bulmuştu. Yeşiller, bakanlığın mahkeme kararına uymasını bekliyor.