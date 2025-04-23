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Yaramazlara biraz batar!

Yerlikaya: İlk andan itibaren sayın cumhurbaşkanımız süreci yönetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır” dedi.

Ortada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Fotoğraf: AA

Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.


Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’yla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Depremin ardından 112 Acil Servis’e 10 bin 84 çağrının geldiğini söyleyen bakan Yerlikaya’nın açıklamaları şöyle:

“Saat 17:55’e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Depremin olumsuz bir izi var mı yok mu buna bakıyoruz. AFAD koordinasyonunda tüm kamu kuruluşları sahada. İstanbul’da sadece Fatih’te bir metruk bina yıkıldı.

10 bin 84 çağrı geldi 112’ye. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı binalarıyla ilgili endişelerini iletti bir kısmı da sağlıkla ilgili. Hiçbiriyle ilgili şükürler olsun bir binanın yıkıldığı haberi gelmedi.

İlk andan itibaren sayın cumhurbaşkanımız süreci yönetti.”

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