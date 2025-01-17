Yavaş: Soruşturmanın bütün kamu kuruluşlarıyla beraber yapılması lazım

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mansur Yavaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklandığı soruşturmada anılan firmanın birçok kamu kurumuyla iş yaptığına dikkat çekti.

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Akpolat’ın tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Yavaş, gazecilere şunları söyledi:

“Değerlendirmem şudur: Adalet karşısında herkes eşittir. Anılan firmanın birçok kamu kurumuyla da aynı anda iş yaptığı ortaya çıkıyor. Bu firmada eğer bir problem varsa bu soruşturmanın bence bütün kamu kuruluşlarıyla beraber yapılması lazım.

Sadece Beşiktaş Belediyesi hakkında böyle bir soruşturma yapılmasını ve aynı zamanda gece yarısı itibarsızlaştırıcı bir şekilde evinden alınmasını yanlış buluyoruz. Hukuk önünde herkes eşittir.

Bugün tweet atan bazılarına hiçbir soruşturma dahi açılmazken bazıları gece yarısı evinden alınıyor. Halbuki atılan tweet kaybolacak bir delil değil, davet edilip mutlaka gereğinin yapılması lazım. Suçlu olup da hiçbir kamu görevlisi yargılanmam diyemez. Ama adil yargılanmayaı istemek herkesin hakkıdır.

Şimdi evrensel bir hukuk kuralını herkese hatırlatmak isterim: Mahkumiyet kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Ama davet edip ifadesini alma yerine bu şekilde gece yarısı koştur koştur getiriyorsanız kamuoyuna zaten bir mesaj veriyorsunuzdur.

Son günlerde şöyle bir şey gördük, Yunus Emre vakfında milyarlarca dolarlık yolsuzluklardan bahsediliyor. Tutuklanan var mı bilmiyorum ama sorumlu olduğu iddia edilen kişi de büyükelçi yapılıyor. İki kişiye yapılan muameleyi karşılaştırdığınız zaman maalesef işin içinde siyasi değerlendirmeler olduğu ortaya çıkıyor.

Bundan siyaset kurumu ne kadar etkilenir bilmiyorum ama yargının, adliye sisteminin de çok etkilendiği ve ona olan güvenin de sarsıldığı muhakkaktır.”

Ne olmuştu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.

Gözaltının dördüncü gününde savcılık ifadeleri başlamıştı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasından sonra Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Aralarında İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da dahil dokuz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında yer aldığı 23 kişi tutuklandı.