Türkan Şoray: Gençlerin bayramı hapiste geçirmesi en büyük yaramız olmalı

Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylemlerinde tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

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Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

Birçok öğrenci işkenceye uğradığını anlattı.

Şoray, Instagram hesabından yayınladığı gönderide tutuklanan gençlere ve sanatçılara destek verdi.

“Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir” diyen Şoray’ın paylaşımı şöyle:

“Sevgi emektir. Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, onların gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi…

Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz. Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gençlerimiz niye tutuklu?

Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk bu vatanı onlara emanet etmiştir. Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdırlar.

Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar… sorgular… Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır.

Hepimiz aynı şeyi istiyoruz aslında. Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan. İşte bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır. Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir.

Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu, tek vatanımız olduğunu unutmamalıyız. Biz birbirini seven, koruyan, kul hakkı yemeyen, hoşgörülü, yaralarımızı saran insanlarız…

Şimdi bunu hatırlamanın tam zamanı…”