TTB’den müzik yasağına: Pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), salgın gerekçesiyle uygulanan müzik yasağının bilim dışı olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı dün, müzik yayın saatini 01:00’e kadar uzatmıştı.

TTB’nin Twitter hesabı üzerinden şunlar yazıldı: “Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01:00’den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri gerekçesiyle Haziran 2021’den itibaren bar ve gece kulübü gibi yerlerde müzik yayınının saat 00:00’da sona ereceğini açıklamıştı.

O tarihten itibaren yasağın kaldırılacağı ya da gevşetileceğine dair açıklamalar gelse de bu konuda da adım atılmamıştı.

Yasağı eleştirenler muhafazakar bir yaşam tarzını dayattığı ve müzik sektörü çalışanlarına ekonomik zarar verdiği için kaldırılmasını istiyor.