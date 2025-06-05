Trump, Harvard'ın yeni yabancı öğrencilerine ABD'ye girişi yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi’ne kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ülkeye girişlerini askıya aldı.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Trump, Harvard Üniversitesi’nde eğitim görmek veya değişim programlarına katılmak isteyen yabancı öğrencilerin vizelerine başkanlık kararnamesiyle kısıtlama getirdi.

Yani F, M veya J tipi vizeler kapsamında göçmen olmayan ancak Harvard’a kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ABD’ye girişlerinin askıya alındı.

Mevcut öğrenciler için de vize iptali değerlendirilecek

Ayrıca dışişleri bakanlığına bildiri kapsamındaki kriterleri karşılayan mevcut öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesini değerlendirme talimatı verildi.

Karar Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) aracılığıyla diğer ABD üniversitelerine devam eden yabancı öğrenciler için geçerli değil ama ‘ulusal çıkar için uygun görülenler’ bundan muaf tutulacak.

Beyaz Saray’dan Harvard’a suçlama

Beyaz Saray, Harvard Üniversitesi’nin ‘yabancı bağlantılar ve radikal eğilimler’ geçmişine sahip olduğunu ve son yıllarda kampüsteki olaylarda ciddi artış yaşandığını öne sürdü.

Üniversiteyi öğrencilere disiplin işlemi uygulamamak ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na eksik bilgi paylaşmakla suçlayan Beyaz Saray yalnızca üç öğrenci hakkında sınırlı veri paylaşıldığını iddia etti.

Açıklamada üniversitenin Çin’le akademik ve finansal ilişkileri eleştirildi ve şöyle dendi: “Trump, ABD’li kurumların yabancı öğrenci almasını istiyor ancak bu öğrencilerin ABD’yi seven kişilerden oluşması gerektiğine inanıyor.”







