Harvard, fon kesme tehdidine rağmen Trump yönetiminin taleplerine uymayacak 

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık fonları kesmekle tehdit ettiği Harvard Üniversitesi, yönetimin taleplerini kabul etmeyeceğini bildirdi.

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ABD’de son dönemde üniversitelere başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ve ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde.

Yönetim, Harvard Üniversitesi’ne çeşitli kuruluşlarca verilen 8,7 milyar doları (yaklaşık 331 milyar lira) aşkın hibenin ‘sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla’ soruşturma açıldığını duyurmuştu. Buna karşılık okuldan profesörler de fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Harvard Üniversitesi avukatları aracılığıyla konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Trump yönetiminin üniversitenin yönetim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapma talebinin Harvard’ın yasal haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada “Üniversite, bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecektir. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite, kendisini federal hükümetin kontrolüne bırakabilir” denildi.

Üniversitenin diyaloğa açık olduğu, ancak yönetimin taleplerine uymayacağı vurgulandı.

Öte yandan geçtiğimiz ay Trump yönetiminin ‘antisemitizmle mücadele’ politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi, okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesi’ne (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fon, okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.